Бронирование в Резерв+ - что делать, если бронь не показывает в приложении

Приложение "Резерв+".

Если работник критически важного предприятия получил бронирование, а информации об этом нет в приложении "Резерв+", работодатель должен направить соответствующее обращение в ТЦК. Впрочем, работник может сделать это и самостоятельно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Как внести бронирование в реестр

Процесс бронирования от мобилизации касается тех граждан, которые работают на критически важных для украинской экономики предприятиях.

К юристу обратился гражданин, который работает на одном из таких предприятий.

Он рассказал, что, хотя работодатель и оформил ему бронирование, предоставив соответствующий бумажный документ, но в приложении "Резерв+" эта информация не отображается.

Мужчина поинтересовался, что можно сделать в такой ситуации, чтобы не иметь проблемы с территориальными центрами комплектования.

"Попросите своего работодателя, чтобы он обратился в ТЦК и обязал их внести информацию о бронировании в реестр "Оберіг", — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Можно ли обойтись без действий работодателя

Юрист добавил, что можно сделать это действие самостоятельно, без привлечения работодателя.

"Также Вы можете сами заказным письмом направить в ТЦК заявление о внесении информации о бронировании в реестр", — отметил Дерий.

Юрист отметил, что заявление пишется в произвольной форме.

"К нему приложите распечатанный е-ВУД и копию бумажного бронирования (на ней напишите "Согласно оригиналу", дата, подпись, Ваши инициалы)", — добавил Владислав Дерий.

