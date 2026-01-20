Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Бронирование не показывает в "Резерв+" — действия работодателя

Бронирование не показывает в "Резерв+" — действия работодателя

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 20:00
Бронирование в Резерв+ - что делать, если бронь не показывает в приложении
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Если работник критически важного предприятия получил бронирование, а информации об этом нет в приложении "Резерв+", работодатель должен направить соответствующее обращение в ТЦК. Впрочем, работник может сделать это и самостоятельно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Как внести бронирование в реестр

Процесс бронирования от мобилизации касается тех граждан, которые работают на критически важных для украинской экономики предприятиях.

К юристу обратился гражданин, который работает на одном из таких предприятий.

Он рассказал, что, хотя работодатель и оформил ему бронирование, предоставив соответствующий бумажный документ, но в приложении "Резерв+" эта информация не отображается.

Мужчина поинтересовался, что можно сделать в такой ситуации, чтобы не иметь проблемы с территориальными центрами комплектования.

"Попросите своего работодателя, чтобы он обратился в ТЦК и обязал их внести информацию о бронировании в реестр "Оберіг", — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Можно ли обойтись без действий работодателя

Юрист добавил, что можно сделать это действие самостоятельно, без привлечения работодателя.

"Также Вы можете сами заказным письмом направить в ТЦК заявление о внесении информации о бронировании в реестр", — отметил Дерий.

Юрист отметил, что заявление пишется в произвольной форме.

"К нему приложите распечатанный е-ВУД и копию бумажного бронирования (на ней напишите "Согласно оригиналу", дата, подпись, Ваши инициалы)", — добавил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения произошли в процессе бронирования в декабре 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто может быть забронированным несмотря на пребывание в розыске.

стратегические предприятия критическая инфраструктура ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации