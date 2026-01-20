Бронювання в Резерв+ - що робити, якщо бронь не показує у застосунку

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Якщо працівник критично важливого підприємства отримав бронювання, а інформації про це немає у застосунку "Резерв+", роботодавець має надіслати відповідне звернення до ТЦК. Втім, працівник може зробити це і самостійно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Як внести бронювання у реєстр

Процес бронювання від мобілізації стосується тих громадян, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах.

До юриста звернувся громадянин, який працює на одному із таких підприємств.

Він розповів, що, хоч роботодавець і оформив йому бронювання, надавши відповідний паперовий документ, але у застосунку "Резерв+" ця інформація не відображається.

Чоловік поцікавився, що можна зробити у такій ситуації, аби не мати проблеми із територіальними центрами комплектування.

"Попросіть свого роботодавця, щоб він звернувся до ТЦК та зобов'язав їх внести інформацію про бронювання до реєстру "Оберіг", — підкреслив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи можна обійтись без дій роботодавця

Юрист додав, що можна зробити цю дію самостійно, без залучення роботодавця.

"Також Ви можете самі рекомендованим листом направити до ТЦК заяву про внесення інформації про бронювання до реєстру", — наголосив Дерій.

Правник зазначив, що заява пишеться в довільній формі.

"До неї прикладіть роздрукований е-ВОД та копію паперового бронювання (на ній напишіть "Згідно з оригіналом", дата, підпис, Ваші ініціали)", — додав Владислав Дерій.

