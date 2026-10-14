Бронирование 24-летнего работника: какие нюансы нужно учесть работодателю

Проверка документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Возраст до 25 лет не является препятствием для бронирования от мобилизации. Работодатели могут защитить 24-летних работников от мобилизации, если они имеют статус военнообязанных. Процедура оформляется через "Дія" за три дня, однако есть случаи, когда этот процесс может осложниться или вообще стать невозможным.

Самые частые проблемы проанализировали юристы портала ASAP Lawyers, передает Новини.LIVE.

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Почему работодателям не нужно ждать наступления 25 лет у работника для бронирования

В украинской бизнес-среде бытует заблуждение, что оформлять отсрочку мужчинам до 25 лет нет смысла, поскольку их и так не призывают. Однако законодательство различает понятие призывника и военнообязанного. Если 24-летний сотрудник ранее отслужил срочную службу и был причислен к запасу, он официально становится военнообязанным. Это означает, что при отсутствии оформленного бронирования такого работника могут законно мобилизовать на общих основаниях еще до 25-го дня рождения.

Поэтому, имея статус критически важного предприятия, руководству следует инициировать процедуру защиты такого специалиста уже сейчас, не дожидаясь возрастного порога.

Правила и критерии предоставления отсрочок регламентируются статьей 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабинета Министров № 76 от 27 января 2023 года. Эти документы не содержат никаких запретов на бронирование лиц моложе 25 лет.

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Для успешного прохождения процедуры должны совпасть требования к обеим сторонам трудовых отношений:

Для работодателя компания должна иметь статус критически важной для нужд ВСУ, других военных формирований или обеспечения экономики и жизнедеятельности населения. Предприятие должно находиться в соответствующем Едином перечне и соблюдать установленные квоты на количество забронированных.

компания должна иметь статус критически важной для нужд ВСУ, других военных формирований или обеспечения экономики и жизнедеятельности населения. Предприятие должно находиться в соответствующем Едином перечне и соблюдать установленные квоты на количество забронированных. Для работника согласно пункту 29 Порядка бронирования специалист должен состоять на военном учете именно как военнообязанный. У него должны быть обновлены персональные данные, официально подтверждено трудоустройство и отсутствие статуса сыска. (Определенные исключения по нарушениям военного учета предусмотрены только для отдельных оборонных компаний).

Как подать заявку на бронирование через портал "Дія"

Если все критерии выполнены, руководитель компании или уполномоченное лицо может оформить онлайн бронирование. Для этого необходимо авторизироваться на портале "Дія" с помощью юридической электронной подписи. Далее следует выбрать услугу "Бронирование работников", ввести данные 24-летнего специалиста и подписать заявление.

Государственные реестры автоматически проверяют предоставленную информацию. Для критически важных учреждений этот процесс длится до трех дней. В случае положительного результата, статус отсрочки сразу подтягивается в электронный военно-учетный документ, и работник может увидеть его в своем приложении "Резерв+". При этом сам факт подачи заявления еще не гарантирует получение брони.

Почему система отказывает в бронировании и как это исправить

На практике случаются ситуации, когда портал "Действие" не пропускает 24-летнего кандидата. Чаще это происходит из-за разногласий в реестрах.

Такое может произойти, например, если работник отслужил срочную службу, но в базе до сих пор числится как "призывник", которых по общей процедуре нельзя бронировать. В таком случае человеку необходимо проверить свой статус в электронном документе и обратиться в территориальный центр комплектования для уточнения данных.

Также отказ может быть из-за "невидимого" трудоустройства. Военно-учетные данные актуальны, но система не видит трудовых отношений . Это означает, что информация не обновлена в Пенсионном фонде. Работнику или работодателю следует актуализировать данные через электронные кабинеты ПФУ или воспользоваться инструментом исправления места работы в приложении "Резерв+".

Новини.LIVE писали о том, что если на улице остановили для проверки, а "Резерв+" вдруг не грузится или завис, то патруль это не будет волновать. Отсутствие документа сразу влечет штраф до 25,5 тысяч гривен. Самый простой способ уберечь себя от лишних разговоров и денежных наказаний – это иметь на всякий случай обычную бумажную распечатку с QR-кодом или заранее загрузить сертификат из "Дія".

Увидеть в приложении одновременно и действующую отсрочку, и статус "в розыске" вполне возможно и это не баг программы. Бронь защищает только от отправки в армию, тогда как розыск цепляется за нарушение правил учета, например, если человек проигнорировал повестку, вовремя не обновил контакты или не донес справку.