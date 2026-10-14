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Головна Мобілізація Бронювання працівників до 25 років: де можуть виникнути проблеми

Бронювання працівників до 25 років: де можуть виникнути проблеми

Ua ru
14 жовтня 2026 18:20
Бронювання 24-річного працівника: які нюанси треба врахувати роботодавцю
Перевірка документів. Фото: колаж Новини.LIVE

Вік до 25 років не є перешкодою для бронювання від мобілізації. Роботодавці можуть захистити 24-річних працівників від мобілізації, якщо ті мають статус військовозобов'язаних. Процедура оформлюється через "Дію" за три дні, проте є випадки, коли цей процес може суттєво ускладнитися або взагалі стати неможливим.

Найчастіші проблеми проаналізували юристи порталу ASAP Lawyers, передає Новини.LIVE.

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Чому роботодавцям не треба чекати настання 25 років у працівника для бронювання

В українському бізнес-середовищі побутує хибна думка, що оформлювати відстрочку чоловікам до 25 років немає сенсу, оскільки їх і так не призивають. Проте законодавство розрізняє поняття призовника та військовозобов'язаного. Якщо 24-річний співробітник раніше відслужив строкову службу і був зарахований до запасу, він офіційно стає військовозобов'язаним. Це означає, що за відсутності оформленого бронювання такого працівника можуть законно мобілізувати на загальних підставах ще до його 25-го дня народження.

Тому, маючи статус критично важливого підприємства, керівництву варто ініціювати процедуру захисту такого спеціаліста вже зараз, не очікуючи вікового порогу.

Правила та критерії надання відстрочок регламентуються статтею 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабінету Міністрів № 76 від 27 січня 2023 року. Ці документи не містять жодних заборон щодо бронювання осіб молодше 25 років.

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Для успішного проходження процедури мають співпасти вимоги до обох сторін трудових відносин:

  • Для роботодавця компанія повинна мати статус критично важливої для потреб ЗСУ, інших військових формувань або забезпечення економіки та життєдіяльності населення. Підприємство має перебувати у відповідному Єдиному переліку та дотримуватися встановлених квот на кількість заброньованих.
  • Для працівника згідно з пунктом 29 Порядку бронювання, спеціаліст має перебувати на військовому обліку саме як військовозобов'язаний. У нього повинні бути оновлені персональні дані, офіційно підтверджене працевлаштування та відсутність статусу розшуку. (Певні винятки щодо порушень військового обліку передбачені лише для окремих оборонних компаній).

Як подати заяву на бронювання через портал "Дія"

Якщо всі критерії виконані, керівник компанії або уповноважена особа може оформити бронювання онлайн. Для цього необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою юридичного електронного підпису. Далі слід обрати послугу "Бронювання працівників", ввести дані 24-річного фахівця і підписати заяву.

Державні реєстри автоматично перевіряють надану інформацію. Для критично важливих установ цей процес триває до трьох днів. У разі позитивного результату статус відстрочки одразу підтягується в електронний військово-обліковий документ, і працівник може побачити його у своєму застосунку "Резерв+". При цьому сам факт подачі заяви ще не гарантує отримання броні.

Чому система відмовляє в бронювані та як це виправити

На практиці трапляються ситуації, коли портал "Дія" не пропускає 24-річного кандидата. Найчастіше це відбувається через розбіжності в реєстрах.

Таке може статися, наприклад, якщо працівник відслужив строкову службу, але в базі досі значиться як "призовник", яких за загальною процедурою бронювати не можна. У такому випадку людині необхідно перевірити свій статус в електронному документі та звернутися до територіального центру комплектування для уточнення даних.

Також відмова може бути через "невидиме" працевлаштування. Військово-облікові дані актуальні, але система не бачить трудових відносин. Це означає, що інформація не оновлена в Пенсійному фонді України. Працівнику чи роботодавцю слід актуалізувати дані через електронні кабінети ПФУ або скористатися інструментом виправлення місця роботи у додатку "Резерв+".

Новини.LIVE писали про те, що якщо на вулиці зупинили для перевірки, а "Резерв+" раптом не вантажиться чи завис, то патруль це не хвилюватиме. Відсутність документа одразу тягне за собою штраф до 25,5 тисяч гривень. Найпростіший спосіб уберегти себе від зайвих розмов і грошових покарань — це мати про всяк випадок звичайну паперову роздруківку з QR-кодом або заздалегідь завантажити сертифікат із "Дії".

Побачити в додатку одночасно і діючу відстрочку, і статус "у розшуку" цілком можливо і це не баг програми. Бронь захищає лише від відправки до війська, тоді як розшук чіпляють за порушення правил обліку, наприклад, якщо людина проігнорувала повістку, вчасно не оновила контакти чи не донесла довідку. 

військовий облік мобілізація бронювання військовозобов'язані юрист Бронь від мобілізації
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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