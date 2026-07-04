Назначение резервиста на предприятие, имеющее стратегическое значение: юрист разъяснил порядок оформления

Военнообязанные и военнослужащие в ТЦК. Фото: "Судово-юридична газета", korosten.today

Работников предприятий, имеющих критически важное значение, могут освободить от мобилизации. Однако освобождение предоставляется только военнообязанным. Резервисты не могут получить освобождение, поэтому сначала необходимо сняться с учета в оперативном резерве.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Освобождение граждан, состоящих на воинском учете

Бронь является законной возможностью избежать призыва в ВСУ во время действия военного положения. Бронь предоставляется работникам части украинских предприятийи организаций.

Право на бронирование своих сотрудников имеют те предприятия, которые были признаны критически важными. В зависимости от степени критичности забронировать можно всех военнообязанных работников или часть из них.

Бронирование касается только военнообязанных граждан. Другие лица, состоящие на воинском учете, не имеют такого права.

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Почему военнообязанный стал резервистом и как его забронировать

К юристам обратилась гражданка, работающая на предприятии, имеющем критически важное значение. Она пояснила, что у одного из ее сотрудников возникли проблемы с бронированием, поскольку в его электронном военно-учетном документе оказалось, что он зачислен в резервисты, а не в число военнообязанных.

Гражданка поинтересовалась, почему так могло произойти и как исправить эту ситуацию. Юрист Владислав Дерий в комментарии отметил: "Вполне возможно, что это техническая ошибка, которая со временем исчезнет и никак не повлияет на призыв. Если же это целенаправленные действия ТЦК, то нужно подавать заявление с требованием исправить незаконный статус".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил такой алгоритм действий, о котором говорил его коллега: "Если бронирование не одобрят, нужно направить запрос в ТЦК и выяснить, на каком основании ваш сотрудник получил статус "резервиста". В дальнейшем уже выстраивать алгоритм действий в зависимости от ответа".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что министр Соболев назвал критерии, необходимые для бронирования.

Министр экономики Алексей Соболев назвал обязательные критерии, необходимые бизнесу для бронирования работников от мобилизации. По его словам, этот механизм находится под постоянным контролем правительства и призван поддерживать равновесие между потребностями экономики и обеспечением Вооруженных Сил Украины.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что размер заработной платы на критически важном предприятии не влияет на бронирование.

Если работник критически важного предприятия работает еще и в школе, где оформил отсрочку, это не влияет на возможность его зачисления в резерв. Точно так же это не влияет на списки военнообязанных работников критически важного предприятия. Он, даже при низкой ставке, все равно зачисляется в списки работников, на которых будет рассчитываться квота на призыв.