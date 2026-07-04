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Головна Мобілізація Бронювання резервіста на критичному підприємстві: юрист пояснив порядок оформлення

Бронювання резервіста на критичному підприємстві: юрист пояснив порядок оформлення

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 20:00
Бронювання резервіста на критичному підприємстві: юрист пояснив порядок оформлення
Військовозобов’язані й військовослужбовці в ТЦК. Фото: "Судово-юридична газета", korosten.today

Працівників критично важливих підприємств можуть забронювати від мобілізації. Але бронь надається тільки військовозобов’язаним. Резервісти не можуть отримати бронювання, тому спочатку треба знятися з оперативного резерву.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання громадян на військовому обліку

Бронювання є законною можливістю уникнути призову до ЗСУ під час дії воєнного стану. Бронь надається працівникам частини українських підприємств та організацій.

Право на бронювання своїх співробітників мають ті підприємства, які були визнані критично важливими. Залежно від ступеню критичності забронювати можна усіх військовозобов’язаних працівників, або частину із них.

Бронювання стосується лише військовозобов’язаних громадян. Інші особи, які перебувають на військовому обліку, не мають такого права.

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До юристів звернулася громадянка, яка працює на критично важливому підприємстві. Вона пояснила, що у одного з її співробітників виникли проблеми з бронюванням, бо в його електронному військово-обліковому документі виявилося, що він зарахований у резервісти, а не військовозобов’язані.

Громадянка поцікавилася, чому так могло статися і як виправити цю ситуацію. Юрист Владислав Дерій у коментарі зазначив: "Цілком можливо, що це технічна помилка, яка з часом зникне та на бронювання ніяким чином не вплине. Якщо ж це цілеспрямовані дії ТЦК, то потрібно подавати заяву з вимогою виправити незаконний статус".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив такий алгоритм дій, про який сказав його колега: "Якщо бронювання не погодять, потрібно робити запит до ТЦК та з'ясовувати, на якій підставі Ваш працівник отримав статус "резервіст". Надалі вже вибудовувати алгоритм дій залежно від відповіді".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що міністр Соболєв назвав критерії, необхідні для бронювання.

Міністр економіки Олексій Соболєв назвав обов’язкові критерії, необхідні бізнесу для бронювання працівників від мобілізації. За його словами, цей механізм перебуває під постійним контролем уряду та покликаний підтримувати рівновагу між потребами економіки та забезпеченням Збройних Сил України.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що розмір ставки на критичному підприємстві не впливає на бронювання.

Якщо працівник критично важливого підприємства працює ще і у школі, де оформив відстрочку, це не впливає на можливість його бронювання. Так само не впливає на списки військовозобов’язаних працівників критичного підприємства. Він, навіть за низької ставки, все одно зараховується до списків працівників, на які буде рахуватися квота на бронювання.

критична інфраструктура бронювання резерв
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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