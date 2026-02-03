Видео
Україна
Видео

Бронирование с розыском — что произойдет через 45 дней

Бронирование с розыском — что произойдет через 45 дней

Дата публикации 3 февраля 2026 15:25
Бронирование лиц в розыске - условия бронирования
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Предприятия военно-промышленного комплекса получили право бронировать военнообязанных граждан с розыском. Но бронирование это временное, после чего бронь может быть отменена, а гражданин — мобилизован.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Читайте также:

Новый закон о бронировании

После изменений в законодательстве предприятия, которые работают на военно-промышленный комплекс, получили право бронировать граждан в розыске.

"Закон № 4630-IX вступил в силу еще в декабре 2025 года и предусматривает, что временное бронирование можно оформить на срок до 45 дней, даже если человек находится в розыске или его данные в воинском учете требуют уточнения", — отметил юрист Евгений Корнийчук.

Как уже было сказано, эта норма касается только отдельных предприятий, при этом только во временном формате.

Мобилизуют ли после 45-дневного срока

"В то же время закон не освобождает от административной или уголовной ответственности за нарушение воинского учета", — подчеркнул юрист.

То есть, даже если предприятие временно бронирует работника с розыском, ответственность за неприбытие по повестке или другие нарушения остается, отметил Корнийчук, и штрафы все равно начисляются после составления протокола.

А после того, как истечет 45-дневный срок, бронирование может быть отменено в случае не решения проблемы с розыском — и такого гражданина мобилизуют, если он окажется пригодным к военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, как изменился подход к бронированию в 2026 году.

Добавим, мы сообщали о том, что думают в территориальных центрах комплектования по 45-дневному бронированию лиц в розыске.

закон мобилизация бронирование розыск ВПК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
