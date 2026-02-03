Бронювання осіб у розшуку - умови бронювання

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Підприємства військово-промислового комплексу отримали право бронювати військовозобов’язаних громадян з розшуком. Але бронювання це тимчасове, після чого бронь може бути скасована, а громадянин — мобілізований.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Реклама

Читайте також:

Новий закон про бронювання

Після змін у законодавстві підприємства, які працюють на військово-промисловий комплекс, отримали право бронювати громадян у розшуку.

"Закон № 4630‑IX набрав чинності ще у грудні 2025 року і передбачає, що тимчасове бронювання можна оформити на строк до 45 днів, навіть якщо людина перебуває у розшуку або її дані у військовому обліку потребують уточнення", — наголосив юрист Євген Корнійчук.

Як вже було сказано, ця норма стосується лише окремих підприємств, при цьому лише у тимчасовому форматі.

Чи мобілізують після 45-денного терміну

"Водночас закон не звільняє від адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення військового обліку", — підкреслив юрист.

Тобто, навіть якщо підприємство тимчасово бронює працівника з розшуком, відповідальність за неприбуття за повісткою чи інші порушення лишається, наголосив Корнійчук, і штрафи все одно нараховуються після складання протоколу.

А після того, як сплине 45-денний термін, бронювання може бути скасоване у випадку не вирішення проблеми із розшуком — і такого громадянина мобілізують, якщо він виявиться придатним до військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як змінився підхід до бронювання у 2026 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що думають у територіальних центрах комплектування щодо 45-денного бронювання осіб у розшуку.