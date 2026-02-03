Бронювання осіб у розшуку - умови бронювання

Бронювання з розшуком — що станеться через 45 днів
Підприємства військово-промислового комплексу отримали право бронювати військовозобов’язаних громадян з розшуком. Але бронювання це тимчасове, після чого бронь може бути скасована, а громадянин — мобілізований.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Новий закон про бронювання
Після змін у законодавстві підприємства, які працюють на військово-промисловий комплекс, отримали право бронювати громадян у розшуку.
"Закон № 4630‑IX набрав чинності ще у грудні 2025 року і передбачає, що тимчасове бронювання можна оформити на строк до 45 днів, навіть якщо людина перебуває у розшуку або її дані у військовому обліку потребують уточнення", — наголосив юрист Євген Корнійчук.
Як вже було сказано, ця норма стосується лише окремих підприємств, при цьому лише у тимчасовому форматі.
Чи мобілізують після 45-денного терміну
"Водночас закон не звільняє від адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення військового обліку", — підкреслив юрист.
Тобто, навіть якщо підприємство тимчасово бронює працівника з розшуком, відповідальність за неприбуття за повісткою чи інші порушення лишається, наголосив Корнійчук, і штрафи все одно нараховуються після складання протоколу.
А після того, як сплине 45-денний термін, бронювання може бути скасоване у випадку не вирішення проблеми із розшуком — і такого громадянина мобілізують, якщо він виявиться придатним до військової служби.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як змінився підхід до бронювання у 2026 році.
Додамо, ми повідомляли про те, що думають у територіальних центрах комплектування щодо 45-денного бронювання осіб у розшуку.
Читайте Новини.LIVE!