Медосмотр мужчины. Фото: ГПСУ

Военнообязанные с выводом ВВК по статье 18-б могут быть официально забронированы своим предприятием. Адвокаты объясняют, что в настоящее время закон не содержит отдельных запретов для этой категории больных. Однако наличие старой справки об "ограниченной пригодности" может стать причиной вызова на повторную медкомиссию даже при наличии брони.

Об этом сообщили правоведы на портале uristy.ua, передает Новини.LIVE.

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Влияет ли диагноз по статье 18-б на право бронирования от мобилизации

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, наличие такого диагноза никак не препятствует законному бронированию работника на предприятии.

Главные изменения коснулись самой терминологии. Ранее люди с диагнозом по статье 18-б получали статус "ограниченно пригодных". После обновления Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ МОУ № 402 от 14.08.2008) эта формулировка отменена.

Теперь ВЛК признает таких граждан пригодными, но с четкими ограничениями относительно места прохождения службы. Мужчин с этой статьей могут мобилизовать исключительно в части обеспечения, ТЦК и СП, логистических или медицинских подразделений, а также в войска связи.

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В законодательстве нет никакого отдельного запрета на бронирование людей с заключением по статье 18-б. Для этой категории действуют те же правила, что и для других военнообязанных.

Процесс регулируется статьей 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также правительственным постановлением №76 . Ответственность за оформление брони полностью лежит на работодателе . Предприятие должно отвечать критериям, соблюдать лимиты по количеству забронированных и требований по зарплате. Самому человеку не нужно идти во ВЛК и пытаться сменить статью 18-б на "общую пригодность", чтобы компания смогла подать ее в списки.

Когда бронь не спасает от ВВК

Однако есть важный нюанс для тех, кто имеет на руках старый вывод комиссии со статусом "ограниченно подходящий". Если человек не прошел повторное медицинское освидетельствование после изменения законодательства, наличие брони от предприятия не защитит его от получения повестки на ВЛК.

Такая норма прямо прописана в постановлении Кабмина №560 (абзац третий пункта 63 Порядка проведения призыва). ТЦК имеет законное право вызвать забронированного работника для обновления его медицинских данных и определения новой степени годности. Единственное исключение из этого правила сделано для лиц, которым официально установлена инвалидность.

Новини.LIVE информировали ранее, что отдел кадров не имеет права заставлять работника проходить медосмотр, если у него есть действующая отсрочка, ведь направлять на ВЛК может только ТЦК. Более того, профильное законодательство прямо запрещает отправлять на комиссию тех военнообязанных, чей срок освобождения от призыва еще продолжается.

Во время военного состояния медицинское заключение ВВК о пригодности к службе имеет силу ровно один год. Получить электронное направление на прохождение осмотра теперь можно онлайн в приложении "Резерв+", хотя выписать бумажный бланк при необходимости все еще могут и уполномоченные лица.

Если в решении ЭКООПФО обнаружили опечатки в имени или личных данных , судиться не обязательно. Сейчас ошибки исправляются по упрощенному заявлению в течение 40 дней. При этом бумажный оригинал не требуется. Для всех официальных инстанций подходит электронное извлечение в формате PDF с цифровой печатью Минздрава.