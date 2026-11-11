Медогляд чоловіка. Фото: ДПСУ

Військовозобов'язані з висновком ВЛК за статтею 18-б можуть бути офіційно заброньовані своїм підприємством. Адвокати пояснюють, що зараз закон не містить окремих заборон для цієї категорії хворих. Проте наявність старої довідки про "обмежену придатність" може стати причиною для виклику на повторну медкомісію навіть за наявності броні.

Про це повідомили правознавці на порталі uristy.ua, передає Новини.LIVE.

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Чи впливає діагноз за статтею 18-б на право бронювання від мобілізації

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, наявність такого діагнозу жодним чином не перешкоджає законному бронюванню працівника на підприємстві.

Головні зміни торкнулися самої термінології. Раніше люди з діагнозом за статтею 18-б отримували статус "обмежено придатних". Після оновлення Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ МОУ № 402 від 14.08.2008) це формулювання скасовано.

Відтепер ВЛК визнає таких громадян придатними, але з чіткими обмеженнями щодо місця проходження служби. Чоловіків з цією статтею можуть мобілізувати виключно до частин забезпечення, ТЦК та СП, логістичних або медичних підрозділів, а також у війська зв'язку.

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У законодавстві не існує жодної окремої заборони на бронювання людей із висновком за статтею 18-б. Для цієї категорії діють ті самі правила, що й для інших військовозобов'язаних.

Процес регулюється статтею 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також урядовою постановою № 76. Відповідальність за оформлення броні повністю лежить на роботодавці. Підприємство має відповідати критеріям, дотримуватися лімітів за кількістю заброньованих та вимог щодо зарплат. Самій людині не потрібно йти до ВЛК і намагатися змінити статтю 18-б на "загальну придатність", щоб компанія змогла подати її у списки.

Коли бронь не рятує від ВЛК

Однак є важливий нюанс для тих, хто має на руках старий висновок комісії зі статусом "обмежено придатний". Якщо людина не пройшла повторний медичний огляд після зміни законодавства, наявність броні від підприємства не захистить її від отримання повістки на ВЛК.

Така норма прямо прописана в постанові Кабміну № 560 (абзац третій пункту 63 Порядку проведення призову). ТЦК має законне право викликати заброньованого працівника для оновлення його медичних даних і визначення нового ступеня придатності. Єдиний виняток із цього правила зроблено для осіб, яким офіційно встановлено інвалідність.

Новини.LIVE інформували раніше, що відділ кадрів не має права змушувати працівника проходити медогляд, якщо той має чинну відстрочку, адже направляти на ВЛК може лише ТЦК. Ба більше, профільне законодавство прямо забороняє відправляти на комісію тих військовозобов'язаних, чий термін звільнення від призову ще триває.

Під час воєнного стану медичний висновок ВЛК про придатність до служби має силу рівно один рік. Отримати електронне направлення на проходження огляду тепер можна онлайн у додатку "Резерв+", хоча виписати паперовий бланк за потреби все ще можуть і уповноважені особи.

Якщо в рішенні ЕКОПФО виявили одруківки в імені чи особистих даних, судитися не обов'язково. Зараз помилки виправляють за спрощеною заявою протягом 40 днів. При цьому паперовий оригінал не потрібен. Для всіх офіційних інстанцій підходить електронний витяг у форматі PDF із цифровою печаткою МОЗ.