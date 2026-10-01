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Главная Мобилизация Бронирование в агросекторе: Минагро утвердило новые правила

Бронирование в агросекторе: Минагро утвердило новые правила

Ua ru
1 октября 2026 18:20
Регистрация работников сельского хозяйства: новые требования 2026 года
Оформление документов на бронирование. Фото: коллаж Новини.LIVE

Министерство агрополитики обновило критерии для получения статуса критически важного предприятия. Чтобы сохранить кадры и обеспечить освобождение от мобилизации, аграриям, лесоводам и рыбохозяйственным предприятиям придется соответствовать жестким требованиям относительно площади угодий, количества работников и объемов производства.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

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Новые критерии для бронирования работников аграрного сектора и пищевой промышленности

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало новый приказ № 11 от 2 сентября 2026 года. Документ успешно прошел регистрацию в Минюсте 4 сентября (под № 1210/46604) и вступит в силу 18 октября 2026 года. Этот нормативный акт отменяет действие двух предыдущих приказов от февраля 2025 года, касавшихся рыбной промышленности.

Отныне обновленные критерии охватывают не только классическое сельское хозяйство, но и лесозаготовку, рыболовство, мелиоративные сети, а также компании, работающие с земельно-кадастровыми и картографическими данными.

Чтобы получить право на сохранение рабочих мест своих сотрудников в особый период, сельскохозяйственная компания должна доказать соответствие одновременно двум показателям.

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Первый касается масштаба бизнеса: необходимо иметь чистый годовой доход от реализации товаров и услуг на сумму от 20 млнгрн или обрабатывать минимум 200 гектаров угодий.

В то же время для фермеров, занимающихся многолетними насаждениями, земельный порог снижен до 50 гектаров.

Второй показатель касается направления деятельности. Важными для экономики могут быть признаны поставщики и производители семян, посадочного материала, удобрений, ветеринарных препаратов, агротехники, запчастей и средств защиты растений. Отдельно выделены элеваторы и предприятия, специализирующиеся на очистке, сушке, хранении и переработке зерновых, бобовых или масличных культур.

Какие предприятия также будут иметь право на статус критически важных

Кроме того, право на статус критически важных предприятий получил значительный сегмент отечественной пищевой промышленности.

В обновленный список вошли производители:

  • хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, муки и круп;
  • мяса и мясных продуктов;
  • животных жиров и растительного масла;
  • молочной продукции (сыры, масло, молоко);
  • шоколада, сахара и кондитерских изделий;
  • кофе, чая, соков, продукции из овощей и фруктов;
  • пива, сидра и безалкогольных напитков;
  • детского питания, диетических и готовых блюд;
  • моллюсков, ракообразных и рыбы;
  • табачных изделий.

К этой же категории отнесли разработчиков сельхозтехники, ветеринарных средств и оборудования для пищевой промышленности.

Лесные угодья и квоты на вылов рыбы

Для лесных хозяйств действует двойной фильтр. Обязательным условием является наличие профильного КВЭДа. Это может быть лесозаготовка, лесоводство или вспомогательные услуги в этой отрасли. Кроме того, предприятие должно либо пользоваться лесохозяйственными землями площадью от 2500 гектаров, либо нанимать не менее 10 застрахованных работников с совокупным годовым доходом от 10 млн грн.

В рыбной отрасли критерии разделили по формату деятельности. Компании, занимающиеся разведением рыбы, обязаны поставлять не менее 10 тонн продукции за отчетный период. Те, кто добывает биоресурсы, должны использовать не менее 60% лимитов по каждому заключенному спецдоговору.

Также под действие приказа попали администраторы электронной платформы «еРыболовство», компании по технологической поддержке отрасли и те предприятия, которые ведут промысел за пределами украинской юрисдикции.

Кадастры, геодезия и мелиорация

Для предприятий, работающих с водными ресурсами, масштабы будут рассчитываться в зависимости от их юридического статуса. Обычные организации водопользователей должны иметь в штате не менее пяти человек и обслуживать 500 гектаров мелиоративной сети.

В свою очередь, для компаний, эксплуатирующих государственные водохозяйственные объекты или мелиоративные системы, требования более строгие: от 100 работников, не менее 15 километров сети и площадь обслуживания свыше 10 тысяч гектаров.

В сфере геодезии, картографии и земельных отношений статус «критический» будет присваиваться исполнителям топографо-геодезических работ общегосударственного уровня. Это касается и администраторов ключевых информационных систем, среди которых: Государственный земельный кадастр, национальный геопортал, базы топографических данных, Государственный реестр географических названий, банк геодезических данных, геопорталы государственной геодезической сети и Государственный картографо-геодезический фонд.

Также Новини.LIVE сообщали, что право бронировать сотрудников от мобилизации имеют только четко определенные работодатели. На данный момент это госструктуры, исполнители мобилизационных задач и предприятия, обеспечивающие потребности Сил обороны. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) правительство такой возможности не предусмотрело.

Особую опасность представляет процесс смены основания для освобождения от призыва. В Минобороны подчеркивают, что переоформить документы с рабочей отсрочки на личную отсрочку через ЦНАП невозможно. Пока старая бронь уже отменена, а новое заявление еще не одобрено, возникает юридическая пауза. В этот промежуток времени военнообязанный возвращается на общий учет и может быть мобилизован на законных основаниях.

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Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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