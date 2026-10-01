Бронювання працівників сільського господарства: нові вимоги 2026 року

Оформлення документів щодо бронювання. Фото: колаж Новини.LIVE

Мінагрополітики оновило критерії для отримання статусу критично важливого підприємства. Аби зберегти кадри та здійснити бронювання від мобілізації, аграріям, лісівникам та рибним господарствам доведеться відповідати жорстким вимогам щодо площі угідь, кількості працівників та обсягів виробництва.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

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Нові критерії для бронювання працівників аграрного сектору та харчопрому

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило новий наказ №11 від 2 вересня 2026 року. Документ успішно пройшов реєстрацію в Мін'юсті 4 вересня (за №1210/46604) і набуде чинності 18 жовтня 2026 року. Цей нормативний акт скасовує дію двох попередніх наказів від лютого 2025 року, що стосувалися рибної промисловості.

Відтепер оновлені критерії охоплюють не лише класичне сільське господарство, а й лісозаготівлю, риболовлю, меліоративні мережі, а також компанії, що оперують земельно-кадастровими та картографічними даними.

Щоб отримати право бронювати своїх співробітників в особливий період, сільськогосподарська компанія має довести відповідність одночасно двом показникам.

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Перший стосується масштабу бізнесу: потрібно мати чистий річний дохід від реалізації товарів і послуг на суму від 20 млн грн, або ж обробляти мінімум 200 гектарів угідь.

Водночас для фермерів, які займаються багаторічними насадженнями, земельний поріг знижено до 50 гектарів.

Другий показник стосується напрямку роботи. Важливими для економіки можуть визнати постачальників і виробників насіння, садивного матеріалу, добрив, ветеринарних препаратів, агротехніки, запчастин і засобів захисту рослин. Окремо виділено елеватори та підприємства, що спеціалізуються на очищенні, сушінні, зберіганні та переробці зернових, бобових чи олійних культур.

Які підприємства теж матимуть право на статус критичного

Окрім цього, право на критичний статус отримав великий сегмент вітчизняної харчової промисловості.

До оновленого списку увійшли виробники:

хліба, хлібобулочних та макаронних виробів, борошна й круп;

м'яса та м'ясних продуктів;

тваринних жирів та олії;

молочної продукції (сири, масло, молоко);

шоколаду, цукру та кондитерських виробів;

кави, чаю, соків, продукції з овочів і фруктів;

пива, сидру та безалкогольних напоїв;

дитячого харчування, дієтичних і готових страв;

молюсків, ракоподібних та риби;

тютюнових виробів.

До цієї ж категорії віднесли розробників сільгосптехніки, ветеринарних засобів та обладнання для харчопрому.

Лісові угіддя та квоти на вилов риби

Для лісових господарств діє подвійний фільтр. Обов'язковою умовою є наявність профільного КВЕДу. Це може бути лісозаготівля, лісівництво чи допоміжні послуги у цій галузі. Додатково підприємство має або користуватися лісогосподарськими землями на площі від 2500 гектарів, або ж наймати щонайменше 10 застрахованих працівників із паралельним річним доходом від 10 млн грн.

У рибній галузі критерії розділили за форматом діяльності. Компанії, що розводять рибу, зобов'язані видавати не менше 10 тонн продукції за звітний період. Ті, хто виловлює біоресурси, мають використати не менше 60% лімітів за кожним укладеним спецдоговором.

Також під дію наказу потрапили адміністратори електронної платформи "еРибальство", компанії з технологічної підтримки галузі та ті підприємства, що ведуть промисел за межами української юрисдикції.

Кадастри, геодезія та меліорація

Для підприємств, що працюють із водними ресурсами, масштаби розраховуватимуть залежно від їхнього юридичного статусу. Звичайні організації водокористувачів повинні мати у штаті від п'яти осіб та обслуговувати 500 гектарів меліоративної мережі.

Натомість для компаній, які експлуатують державні водогосподарські об'єкти чи меліоративні системи, вимоги суворіші: від 100 працівників, щонайменше 15 кілометрів мережі та площа обслуговування понад 10 тисяч гектарів.

У сфері геодезії, картографії та земельних відносин критичний статус надаватимуть виконавцям топографо-геодезичних робіт загальнодержавного рівня. Це стосується й адміністраторів ключових інформаційних систем, серед яких: Державний земельний кадастр, національний геопортал, бази топографічних даних, Державний реєстр географічних назв, банк геодезичних даних, геопортали державної геодезичної мережі та Державний картографо-геодезичний фонд.

Також Новини.LIVE писали, що право бронювати співробітників від мобілізації мають лише чітко визначені роботодавці. Наразі це держструктури, виконавці мобілізаційних завдань та підприємства, що забезпечують потреби Сил оборони. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) уряд такої можливості не передбачив.

Окрему небезпеку становить процес зміни причини для звільнення від призову. У Міноборони наголошують, що переоформити документи з робочої броні на особисту відстрочку через ЦНАП неможливо. Поки стара бронь уже скасована, а нова заява ще не ухвалена, виникає юридична пауза. У цей проміжок часу військовозобов'язаний повертається на загальний облік і може бути мобілізований на законних підставах.