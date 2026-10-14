Как подписать заявление на бронирование, находясь в отпуске

Оформление и подписание документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Подписание заявления на бронирование сотрудника через портал «Дия» во время официального отпуска директора не влечет за собой никаких негативных последствий. Законодательство Украины не содержит прямого запрета на использование электронной подписи руководителем компании в период его законного отпуска.

Об этом заявили эксперты по кадровому учету и трудовому праву на портале Kadroland, передает Новини.LIVE.

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Будут ли проблемы с бронированием сотрудника, если директор в отпуске

Иногда возникают нестандартные ситуации, когда заявление необходимо подать срочно, однако руководитель компании официально находится в отпуске. Если директор авторизовался в системе и заверил список сотрудников собственной электронной подписью в день своего отпуска, это не приведет к отмене бронирования или возникновению других юридических проблем.

Как поясняют специалисты профильного ресурса kadroland, законодательство не содержит никакого прямого запрета на подписание документации должностными лицами во время их отпуска.

Следовательно, проставление электронной подписи руководителя на заявлении в нерабочий для него день считается абсолютно законным действием и не влечет за собой никаких негативных последствий ни для юридического лица, ни для самого военнообязанного работника.

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Согласно тексту документа, основные требования сводятся исключительно к тому, что перечень сотрудников формирует сам руководитель учреждения или уполномоченное им лицо. Завершается этот процесс проставлением электронной подписи директора или другого представителя, имеющего законное право действовать от имени компании и чьи данные официально внесены в Единый государственный реестр (ЕГР). Физическое нахождение руководителя в отпуске в данный момент никоим образом не противоречит установленным правительством требованиям.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что суд окончательно заблокировал попытку правительства автоматически вернуть всех мужчин на воинский учет через электронные базы данных. Решением апелляционного суда от 16 сентября отменено постановление Кабмина, согласно которому военкоматы пытались мобилизовать даже тех, кого ранее официально признали негодными и полностью списали со службы.

Отдельно военным напоминают о базовой дисциплине. Поэтому даже если у вас есть бронь или законная отсрочка, отчитываться об изменениях в жизни придется все равно. Если вы сменили место жительства, закон дает ровно семь дней, чтобы прийти в местный ТЦК и перерегистрироваться по новому адресу.