Як підписувати заяву на бронювання перебуваючи у відпустці

Бронювання та підпис документів. Фото: колаж Новини.LIVE

Підписання заяви на бронювання працівника через портал "Дія" під час офіційної відпустки директора не тягне за собою жодних негативних наслідків. Законодавство України не містить прямої заборони на використання електронного підпису керівником компанії у період його законного відпочинку.

На цьому наголосили експерти кадрового обліку та трудового права на порталі Kadroland, передає Новини.LIVE.

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Чи будуть проблеми з бронюванням працівника, якщо директор у відпустці

Інколи виникають нестандартні ситуації, коли заяву необхідно подати терміново, проте керівник компанії офіційно перебуває на відпочинку. Якщо директор авторизувався в системі та завізував список працівників власним електронним підписом у день своєї відпустки, це не призведе до скасування броні чи виникнення інших юридичних проблем.

Як роз'яснюють фахівці профільного ресурсу kadroland, законодавство не містить жодної прямої заборони щодо підписання документації посадовими особами під час їхньої відпустки.

Відтак, накладання електронного ключа керівника на заяву в неробочий для нього день вважається абсолютно законною дією і не несе жодних негативних наслідків ані для юридичної особи, ані для самого військовозобов'язаного працівника.

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Згідно з текстом документа, базові вимоги зводяться виключно до того, що перелік співробітників формує сам очільник установи або ж уповноважена ним особа. Завершується цей процес накладанням електронного підпису директора чи іншого представника, який має законне право діяти від імені компанії та чиї відомості офіційно внесені до Єдиного державного реєстру (ЄДР). Фізичне перебування керівника у відпустці в цей момент жодним чином не суперечить визначеним урядом вимогам.

Окрім того, Новини.LIVE інформували, що суд остаточно заблокував урядову спробу автоматично повертати всіх чоловіків на військовий облік через електронні бази. Рішенням апеляції від 16 вересня скасовано постанову Кабміну, за якою військкомати намагалися мобілізувати навіть тих, кого раніше офіційно визнали непридатними та повністю списали зі служби.

Окремо військовим нагадують про базову дисципліну. Тому навіть якщо у вас є бронь чи законна відстрочка, звітувати про зміни в житті доведеться все одно. Якщо ви змінили місце проживання, закон дає рівно сім днів, щоб прийти до місцевого ТЦК та перереєструватися за новою адресою.