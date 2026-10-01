Бронирование специалистов: кому разрешено оставлять сотрудников на рабочих местах

Работник металлургического комбината. Фото: Reuters

Украинское законодательство четко определяет перечень учреждений, которым разрешено защищать свой персонал от мобилизации. Помимо органов власти, бронировать сотрудников могут исполнители мобилизационных задач и поставщики армии. Однако для индивидуальных предпринимателей эта возможность остается недоступной в соответствии с постановлением правительства.

Какие предприятия могут резервировать персонал от призыва, объяснит Новини.LIVE.

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Кто имеет право защитить персонал от призыва

В условиях чрезвычайного периода отечественные работодатели ищут легальные способы сохранения своих кадровых резервов. Законодательство предусматривает, что отсрочку от мобилизации работникам могут предоставить органы государственной власти и местного самоуправления.

Однако для негосударственного сектора также существуют соответствующие механизмы. Правом на оформление отсрочки наделены компании, которые непосредственно вовлечены в выполнение конкретных мобилизационных заказов или задач, если удержание специалистов необходимо для реализации этих целей.

Кроме того, бронировать персонал могут те учреждения и организации, которые обеспечивают потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Речь идет о производителях специализированных товаров, а также подрядчиках и поставщиках услуг для армии.

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Еще одной обширной категорией работодателей, которым государство разрешает оставлять сотрудников на рабочих местах, являются критически важные предприятия. Этот статус предоставляется тем компаниям, чья бесперебойная деятельность признана жизненно необходимой для поддержания национальной экономики, обеспечения потребностей вооруженных формирований и базовых потребностей населения во время войны.

Почему действует запрет для индивидуальных предпринимателей

В то же время физические лица-предприниматели оказались полностью вне этого процесса. Владельцы ИП не имеют никакой возможности резервировать своих наемных работников. Такой категорический отказ объясняется тем, что ни базовый Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни постановление правительства № 194 не включают физических лиц-предпринимателей в перечень субъектов, которым делегировано право на резервирование военнообязанных.

Новини.LIVE сообщали, что юридический статус мобилизованных полностью приравнен к контрактникам. Государство обеспечивает им идентичный пакет социальных гарантий, который действует непосредственно во время несения службы и охватывает этап дальнейшей адаптации к гражданской жизни. Читайте, какие льготы и права имеет мобилизованный гражданин.

На данный момент от призыва забронировано около 1,4 миллиона украинцев, как сообщил министр экономики Александр Кравченко. Он назвал секторы, в которых забронирована наибольшая доля таких работников.