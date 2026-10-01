Бронювання спеціалістів: кому дозволено залишати кадри на роботі

Працівник металургійного комбінату. Фото: Reuters

Українське законодавство чітко визначає перелік установ, яким дозволено захищати свій персонал від мобілізації. Окрім органів влади, бронювати людей можуть виконавці мобілізаційних завдань та постачальники армії. Проте для ФОПів ця опція залишається закритою згідно з урядовою постановою.

Які підприємства можуть бронювати персонал від призову пояснить Новини.LIVE.

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Хто має право захистити персонал від призову

В умовах особливого періоду вітчизняні роботодавці шукають легальні шляхи для збереження своїх кадрових резервів. Законодавство регламентує, що бронювання від мобілізації працівникам можуть забезпечити органи державної влади та місцевого самоврядування.

Проте для недержавного сектору також існують відповідні механізми. Правом на оформлення відстрочки наділені компанії, які безпосередньо залучені до виконання конкретних мобілізаційних замовлень чи завдань, якщо утримання фахівців є необхідним для реалізації цих цілей.

Крім того, бронювати персонал можуть ті установи й організації, що закривають потреби Збройних Сил України та інших військових формувань. Йдеться про виробників спеціалізованих товарів, а також виконавців робіт та надавачів послуг для армії.

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Ще однією об'ємною категорією роботодавців, яким держава дозволяє залишати співробітників на робочих місцях, є критично важливі підприємства. Цей статус надається тим компаніям, чия безперебійна діяльність визнана життєво необхідною для підтримки національної економіки, забезпечення потреб збройних формувань та базових потреб населення під час війни.

Чому діє заборона для ФОПів

Натомість фізичні особи-підприємці опинилися повністю поза цим процесом. Власники ФОПів не мають жодної змоги бронювати своїх найманих працівників. Така категорична відмова пояснюється тим, що ані базовий Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ані урядова постанова № 194 не містять фізичних осіб-підприємців у переліку суб'єктів, яким делеговано право на бронювання військовозобов'язаних.

Новини.LIVE інформували, що юридичний статус мобілізованих повністю прирівняний до контрактників. Держава забезпечує їм ідентичний пакет соціальних гарантій, який діє безпосередньо під час несення служби та охоплює етап подальшої адаптації до цивільного життя. Читайте, які пільги та права має мобілізований громадянин.

Наразі від призову заброньовано близько 1,4 мільйона українців, як повідомив міністр економіки Олександр Кравченко. Він назвав сектори, де заброньована найбільша частка таких працівників.