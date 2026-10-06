Как Минобороны Украины проверяет кандидатов на должности: правила

Прохождение проверки на полиграфе. Фото: «Суспильне»/suspilne.media

Министерство обороны Украины ввело жесткий отбор кандидатов на ответственные должности. К проверкам привлекаются сразу четыре подразделения ведомства, а при необходимости соискателей даже направляют на полиграф, чтобы отсеять лиц, представляющих риски в плане коррупции и безопасности.

Как проходят проверки, объяснили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Назначение на должности, от которых зависит обеспечение фронта и обороноспособность государства, сопровождается тщательной проверкой. Министерство обороны Украины разработало алгоритм комплексного изучения кандидатов, чтобы минимизировать ошибочные кадровые решения.

Проверка должна длиться не более семи днейс момента принятия решения о её начале. В исключительных случаях к стандартному анализу биографии и открытых источников добавляется психофизиологическое исследование. Претендента могут проверить на полиграфев соответствии с нормами действующего законодательства.

Четыре уровня контроля для кандидатов

Чтобы избежать предвзятости, изучением будущего сотрудника занимаются одновременно несколько ведомственных структур, работу которых координирует подразделение внутренней безопасности. Именно оно изучает служебную историю, дисциплинарную практику и общее поведение человека.

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Кадровая служба оценивает базовые параметры: состояние здоровья, образование и реальный профессиональный опыт. Отдельно работает антикоррупционное подразделение, которое "прогоняет" кандидата через государственные реестры. Четвертым элементом фильтра является подразделение стратегических коммуникаций, которое должно проанализировать информационное пространство на наличие репутационных угроз. Все собранные данные защищаются в соответствии с законом о персональных данных.

Что могут проверить у кандидатов

Для должностей, связанных с выполнением функций государства, предусмотрена еще более тщательная специальная проверка. На этом этапе специалисты скрупулезно сверяют задекларированное имущество с реальными законными доходами. Кандидатов также проверяют на подлинность представленных документов, отсутствие тайных связей с враждебными структурами и возможное привлечение к ответственности за коррупцию в прошлом.

Внимание обращают даже на юридических лиц, с которыми связан претендент, если у них были проблемы из-за коррупционных правонарушений.

Для действующих сотрудников также предусмотрена периодическая проверка. Кроме того, существует механизм дополнительного изучения, который запускается уже после трудоустройства, если неожиданно всплывают новые компрометирующие факты.

Инициировать любую из этих процедур имеют право непосредственные руководители. Это могут быть министр обороны и его заместители, государственный секретарь, руководители кадровой службы, структурных подразделений или органов военного управления. Основанием для проверки может стать как обычный кадровый запрос о назначении, так и сигнал от общественных организаций или других государственных органов.

Гарантирует ли должность пройденная проверка и полиграф

Несмотря на тщательность процедуры, собранное досье не является приговором. В Минобороны подчеркивают, что результаты такой проверки носят исключительно информационный характер. Они не становятся автоматическим основанием для отказа в трудоустройстве или, наоборот, для безоговорочного назначения.

Окончательное решение всегда остается за уполномоченным руководителем, который просто получает возможность учесть все скрытые риски. При этом все собранные данные остаются строго конфиденциальными, их запрещено разглашать, тиражировать или использовать в качестве инструмента давления на человека.

Новини.LIVE сообщали, что вымогательство и передача взятки в армии — это уголовное преступление, поэтому подчиняться вымогателям не стоит. Все незаконные предложения следует фиксировать на камеру или диктофон, а доказательства сразу передавать детективам НАБУ или по официальным каналам Минобороны.

Также правительство утвердило новые правила относительно конфликта интересов на службе. Согласно принятому законопроекту, если во время выполнения приказа у военнослужащего возникают определенные противоречия, он обязан доложить об этом своему непосредственному командиру не позднее конца следующего рабочего дня.