Як Міноборони України перевіряє кандидатів на посади: правила

Проходження поліграфу. Фото: Суспільне/suspilne.media

Міністерство оборони України запровадило жорсткий відбір для кандидатів на чутливі посади. До перевірок залучають одразу чотири підрозділи відомства, а за потреби претендентів відправляють навіть на поліграф, щоб відсіяти осіб із корупційними та безпековими ризиками.

Як відбуваються перевірки пояснили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Призначення на посади, від яких залежить забезпечення фронту та обороноздатність держави, супроводжується глибокою перевіркою. Міністерство оборони України розробило алгоритм комплексного вивчення кандидатів, щоб мінімізувати хибні кадрові рішення.

Перевірка має тривати не більше семи днів із моменту ухвалення рішення про її старт. У виняткових випадках до стандартного аналізу біографії та відкритих джерел додається психофізіологічне дослідження. Претендента можуть перевірити на поліграфі згідно з нормами чинного законодавства.

Чотири рівні контролю для кандидатів

Аби уникнути упередженості, вивченням майбутнього працівника займаються одночасно кілька відомчих структур, роботу яких координує підрозділ внутрішньої безпеки. Саме він вивчає службову історію, дисциплінарну практику та загальну поведінку людини.

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Служба персоналу оцінює базові параметри: стан здоров'я, освіту та реальний професійний досвід. Окремо працює антикорупційний підрозділ, який "проганяє" кандидата через державні реєстри. Четвертим елементом фільтра є підрозділ стратегічних комунікацій, які мають проаналізувати інформаційний простір на наявність репутаційних загроз. Усі зібрані дані захищаються відповідно до закону про персональні дані.

Що можуть перевірити у кандидатів

Для посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, передбачена ще глибша спеціальна перевірка. На цьому етапі фахівці прискіпливо звіряють задеклароване майно з реальними законними доходами. Кандидатів також перевіряють на справжність поданих документів, відсутність таємних зв'язків із ворожими структурами та можливе притягнення до відповідальності за корупцію у минулому.

Увагу звертають навіть на юридичних осіб, з якими пов'язаний претендент, якщо ті мали проблеми через корупційні правопорушення.

Для чинних працівників теж діє періодична перевірка. Крім того, існує механізм додаткового вивчення, який запускають уже після працевлаштування, якщо несподівано спливають нові компрометуючі факти.

Ініціювати будь-яку з цих процедур мають право безпосередні керівники. Це може бути міністр оборони та його заступники, державний секретар, очільники служби персоналу, структурних підрозділів чи органів військового управління. Підставою для перевірки може стати як звичайний кадровий запит на призначення, так і сигнал від громадських організацій чи інших державних органів.

Чи гарантує посаду пройдена перевірка та поліграф

Попри ретельність процедури, зібране досьє не є вироком. У Міноборони наголошують, що результати такої перевірки мають виключно інформаційний характер. Вони не стають автоматичною підставою для відмови у працевлаштуванні чи, навпаки, для беззаперечного призначення.

Фінальне рішення завжди залишається за уповноваженим керівником, який просто отримує змогу врахувати всі приховані ризики. При цьому всі зібрані дані залишаються суворо конфіденційними, їх заборонено розголошувати, тиражувати або використовувати як інструмент тиску на людину.

Новини.LIVE інформували, що вимагання і передача хабаря у війську — це кримінал, тому слухатися вимагачів не варто. Усі незаконні пропозиції слід фіксувати на камеру чи диктофон, а докази одразу передавати детективам НАБУ або на офіційні канали Міноборони.

Також уряд затвердив нові правила щодо конфлікту інтересів на службі. Згідно з ухваленим законопроєктом, якщо під час виконання наказу у військового виникають певні суперечності, він зобов'язаний доповісти про це своєму прямому командиру максимум до кінця наступного робочого дня.