Олесь Доний знает, где найти мобрезерв для ВСУ — служить должны чиновники и тыловики

Политолог Олесь Доний. Фото: Кадр из эфира

В ТЦК сидят десятки тысяч военных, которых можно заменить женщинами или ветеранами, а мобилизацию стоит начинать с госслужащих. Проблема не в количестве населения, а в том, как государство использует свой ресурс. Реальный резерв для фронта находится внутри силовых и тыловых структур, а не среди рядовых гражданских.

Такое мнение в эфире "Вечір.LIVE" высказал политолог Олесь Доний.

Реклама

Читайте также:

Кто должен пойти в окопы

Эксперт убежден: мы имеем перекос. Тыловые штаты раздуваются. Фронт — страдает от дефицита. Доний привел конкретный пример с ТЦК (военкоматами). Там работают десятки тысяч людей в погонах. Они военные, но фактически занимаются бумажной работой. Политолог считает, что их можно и нужно заменить гражданскими.

Похожая ситуация у пограничников. Тысячи бойцов выполняют административные функции. Их опыт и выучка сейчас нужнее на "нуле", а не в кабинетах.

По мнению эксперта, повестки в первую очередь должны получать те, кто уже живет за счет государства. Это чиновники и силовики. Они имеют льготы, статус и зарплаты из бюджета. Для остальных граждан, считает Доний, вход в армию должен оставаться добровольным — через механизмы рекрутинга, а не принуждения.

ВСУ - армия офицеров

Олесь Доний озвучил еще одну, достаточно радикальную идею. Он предлагает изменить философию комплектования войска.

"Украинцы должны стать армией офицеров, а рядовой состав искать за рубежом", — отметил он, подчеркивая необходимость усиления иностранного рекрутинга.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать в Украине студента во время каникул.

Также мы информировали, что в Украине выросло количество студентов, которым уже более 25 лет.