Олесь Доній знає, де знайти мобрезерв для ЗСУ — служити мають чиновники та тиловики

Політолог Олесь Доній. Фото: Кадр з етеру

У ТЦК сидять десятки тисяч військових, яких можна замінити жінками або ветеранами, а мобілізацію варто починати з держслужбовців. Проблема не в кількості населення, а в тому, як держава використовує свій ресурс. Реальний резерв для фронту знаходиться всередині силових та тилових структур, а не серед пересічних цивільних.

Таку думку в ефірі "Вечір.LIVE" висловив політолог Олесь Доній.

Реклама

Читайте також:

Хто має піти в окопи

Експерт переконаний: ми маємо перекіс. Тилові штати роздуваються. Фронт — страждає від дефіциту. Доній навів конкретний приклад із ТЦК (військкоматами). Там працюють десятки тисяч людей у погонах. Вони військові, але фактично займаються паперовою роботою. Політолог вважає, що їх можна і треба замінити цивільними.

Схожа ситуація у прикордонників. Тисячі бійців виконують адміністративні функції. Їхній досвід та вишкіл зараз потрібніші на "нулі", а не в кабінетах.

На думку експерта, повістки в першу чергу мають отримувати ті, хто вже живе коштом держави. Це чиновники та силовики. Вони мають пільги, статус і зарплати з бюджету. Для решти громадян, вважає Доній, вхід до армії має залишатися добровільним — через механізми рекрутингу, а не примусу.

ЗСУ — армія офіцерів

Олесь Доній озвучив ще одну, досить радикальну ідею. Він пропонує змінити філософію комплектування війська.

"Українці повинні стати армією офіцерів, а рядовий склад шукати за кордоном", — зазначив він, наголошуючи на необхідності посилення іноземного рекрутингу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати в Україні студента під час канікул.

Також ми інформували, що в Україні зросла кількість студентів, яким вже більше 25 років.