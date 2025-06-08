Мужчина из Черкасс отказался от мобилизации, потому что уже имеет судимость — какое наказание избрал для него суд

Мужчина не захотел служить, так как осужден — как его наказал суд
Житель Черкасс не захотел мобилизоваться. Свое решение он объяснил тем, что уже осужден.
Об этом говорится в приговоре, который Сосновский районный суд города Черкассы принял 30 мая.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фигуранта признали пригодным к военной службе. 5 декабря прошлого года он должен был прийти для ТЦК и СП, но проигнорировал это требование.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчина объяснил, что уже находится на учете в пробационном органе, поскольку в мае 2023 года его уже приговорили к двум годам испытательного срока за кражу. По словам военнообязанного, он считал, что осужденных в армию не берут, к тому же боялся служить, потому что лично знал многих людей, которые вернулись с фронта искалеченными или пропали без вести.
Нарушителя признали виновным. За содеянное он проведет в тюрьме пять лет и месяц. В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, в Житомирской области мужчина отказался от мобилизации, потому что военную службу уже проходит его сын. Нарушителя приговорили к лишению свободы.
Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области 15-летний подросток по заказу российских спецслужб поджигал автомобили военнослужащих. Ему назначили наказание в виде двух лет испытательного срока.
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