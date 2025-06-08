Мужчина из Черкасс отказался от мобилизации, потому что уже имеет судимость — какое наказание избрал для него суд

Мужчина в помещении ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский ТЦК и СП/Facebook

Житель Черкасс не захотел мобилизоваться. Свое решение он объяснил тем, что уже осужден.

Об этом говорится в приговоре, который Сосновский районный суд города Черкассы принял 30 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигуранта признали пригодным к военной службе. 5 декабря прошлого года он должен был прийти для ТЦК и СП, но проигнорировал это требование.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчина объяснил, что уже находится на учете в пробационном органе, поскольку в мае 2023 года его уже приговорили к двум годам испытательного срока за кражу. По словам военнообязанного, он считал, что осужденных в армию не берут, к тому же боялся служить, потому что лично знал многих людей, которые вернулись с фронта искалеченными или пропали без вести.

Нарушителя признали виновным. За содеянное он проведет в тюрьме пять лет и месяц. В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Житомирской области мужчина отказался от мобилизации, потому что военную службу уже проходит его сын. Нарушителя приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области 15-летний подросток по заказу российских спецслужб поджигал автомобили военнослужащих. Ему назначили наказание в виде двух лет испытательного срока.