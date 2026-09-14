Задолженность за коммунальные услуги у пропавшего без вести индивидуального предпринимателя: можно ли выиграть суд

Судебный процесс и задолженность по коммунальным услугам. Фото: коллаж Новини.LIVE

Суд в Киеве обязал семью пропавшего без вести бойца выплатить штрафы и задолженность за отопление в бизнес-помещении. Хотя государство освобождает мобилизованных индивидуальных предпринимателей от налогов, за услуги для своего бизнеса они платят в обычном порядке.

Объяснения дал юрист Андрей Карпенко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что будет с долгами военного, который имел индивидуальное предпринимательство и пропал без вести

В Киеве произошел прецедент с начислением коммунальных долгов военному, пропавшему без вести на фронте в 2023 году. До мобилизации мужчина был индивидуальным предпринимателем и арендовал коммунальное помещение в столице. Его жена вовремя передала документы о статусе мужа в местный ЖЭК, но забыла предупредить "Киевтеплоэнерго".

Коммунальщики подали в суд по упрощенной процедуре и выиграли дело. Теперь семье предстоит выплатить крупную сумму задолженности за отопление коммерческого помещения, а также проценты и судебные штрафы. При этом родственники утверждают, что в арендованном офисе даже нет труб и тепло туда никогда не поступало.

Юрист Андрей Карпенко отмечает, что отменить это судебное решение и полностью списать долг не получится. Статус военнослужащего или физического лица-предпринимателя не дает права игнорировать счета за свет, воду или тепло, если речь идет о собственном или арендованном помещении для коммерческой деятельности. Коммунальные предприятия выставляют счета бизнесу на общих основаниях.

Читайте также:

Какие льготы предусмотрены военным и когда ФЛП их отменяет

Закон действительно защищает предпринимателей, поступивших на службу в Вооруженные Силы Украины, но это касается только государственных сборов. На время прохождения службы (но не ранее 24 февраля 2022 года) мобилизованные ФЛП полностью освобождаются от подачи налоговой отчетности. Им отменяют налоговые штрафы и пени, а также позволяют не платить за себя следующие взносы:

единый налог;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

военный сбор;

единый социальный взнос (ЕСВ).

Льготы на коммунальные услуги государство также предоставляет, но они оформляются через Пенсионный фонд исключительно на жилье, а не на коммерческие площади.

Также юрист Андрей Карпенко отметил, что человек официально считается пропавшим без вести после того, как Национальная полиция или другие уполномоченные органы вносят его в соответствующий Единый реестр. С этого момента боец приравнивается по правам к ветерану войны, а его семья продолжает получать военное денежное обеспечение.

Помимо финансовой поддержки, семье пропавшего без вести гарантирован обширный пакет социальных льгот от государства:

50% скидка на оплату коммунальных услуг (вода, газ, электричество, отопление, вывоз мусора) и пользование жильем;

скидка на топливо для домов, не имеющих центрального отопления;

бесплатное лечение в государственных и местных учреждениях здравоохранения, а также приоритетное право на бесплатное или льготное санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд в городском транспорте, а также в пригородных поездах и автобусах;

первоочередное право на получение земли для строительства, садоводства или огородничества, а также на улучшение жилищных условий;

внеочередной прием детей в детские сады, школы и кружки, их бесплатное питание там;

государственная поддержка для оплаты обучения (полностью или частично) в учреждениях высшего или профессионально-технического образования.

Однако эти льготы не распространяются на коммерческую деятельность.

"Статус индивидуального предпринимателя и прохождение военной службы не освобождают от обязанности оплачивать тепло и другие жилищно-коммунальные услуги за помещение, находящееся в собственности или аренде предпринимателя. Освобождение распространяется исключительно на государственные налоги и сборы (единый налог, НДФЛ, военный сбор, ЕСВ за себя), тогда как коммунальные услуги начисляются коммерческим или жилищным организациям на общих основаниях", — подчеркнул юрист.

Новини.LIVE писали о том, что для семей военных, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в Украине действуют механизмы защиты имущества и финансовой поддержки. В частности, родственники могут оформить опеку над имуществом военнослужащего, что позволяет на законных основаниях ухаживать за недвижимостью, оплачивать счета, погашать долги или распоряжаться арендной платой.

Кроме того, семьям предусмотрены денежные выплаты, обновленные правила начисления которых вступают в силу с февраля 2025 года. Распределение сумм зависит от наличия личного письменного распоряжения военнослужащего относительно выплат или определяется по степени родства.

В целом для военнослужащих и ветеранов государство гарантирует комплексную социальную защиту. Помимо ежемесячного денежного обеспечения и боевых вознаграждений, законодательство предусматривает право на компенсацию за субаренду или покупку жилья, бесплатное медицинское лечение и реабилитацию, скидки на жилищно-коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте, а также сохранение гражданского рабочего места и льготы на получение образования.