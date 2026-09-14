Борг за комуналку у зниклого безвісти ФОПа: чи можна виграти суд

Судовий процес та борги за комунальні. Фото: колаж Новини.LIVE

Суд у Києві зобов'язав сім'ю зниклого безвісти бійця виплатити штрафи та борг за тепло у бізнес-приміщенні. Хоча держава звільняє мобілізованих ФОПів від податків, за послуги для свого бізнесу вони платять на загальних підставах.

Пояснення дав юрист Андрій Карпенко, передає Новини.LIVE.

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Що буде з боргами військового, який мав ФОП і зник безвісти

У Києві стався прецедент із нарахуванням комунальних боргів військовому, який зник безвісти на фронті у 2023 році. До мобілізації чоловік був ФОПом і орендував комунальне приміщення у столиці. Його дружина вчасно передала документи про статус чоловіка до місцевого ЖЕКу, але забула попередити "Київтеплоенерго".

Комунальники подали до суду за спрощеною процедурою і виграли справу. Тепер родина має сплатити велику суму заборгованості за опалення комерційного приміщення, а також відсотки та судові штрафи. При цьому родичі стверджують, що в орендованому офісі навіть немає труб і тепло туди ніколи не постачалося.

Юрист Андрій Карпенко зазначає, що скасувати це судове рішення та повністю списати борг не вийде. Статус військовослужбовця чи фізичної особи-підприємця не дає права ігнорувати рахунки за світло, воду чи тепло, якщо йдеться про власне або орендоване приміщення для комерційної діяльності. Комунальні підприємства виставляють рахунки бізнесу на загальних підставах.

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Які пільги передбачені військовим і коли ФОП їх скасовує

Закон дійсно захищає підприємців, які пішли до Збройних Сил України, але це стосується лише державних зборів. На час проходження служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) мобілізованих ФОПів повністю звільняють від подання податкової звітності. Їм скасовують податкові штрафи та пеню, а також дозволяють не платити за себе такі внески:

єдиний податок;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військовий збір;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Знижки на саму комуналку держава також надає, але їх оформлюють через Пенсійний фонд виключно на житло, а не на комерційні площі.

Також юрист Андрій Карпенко зазначив, що людина офіційно вважається зниклою безвісти після того, як Національна поліція або інші уповноважені органи вносять її до відповідного Єдиного реєстру. З цього моменту боєць прирівнюється у правах до ветерана війни, а його сім'я продовжує отримувати військове грошове забезпечення.

Окрім фінансової підтримки, родині зниклого безвісти гарантовано великий пакет соціальних пільг від держави:

50% знижки на оплату комуналки (вода, газ, електрика, опалення, вивезення сміття) та користування житлом;

знижка на паливо для тих будинків, які не мають центрального опалення;

безоплатне лікування в державних і місцевих закладах охорони здоров'я, а також пріоритетне право на безкоштовне чи пільгове санаторно-курортне лікування;

безкоштовний проїзд у міському транспорті, а також у приміських поїздах та автобусах;

першочергове право на отримання землі для будівництва, садівництва чи городництва, а також на поліпшення житлових умов;

позачергове зарахування дітей до садочків, шкіл і гуртків, їхнє безкоштовне харчування там;

державна підтримка для оплати навчання (повністю або частково) у закладах вищої чи професійно-технічної освіти.

Та ці пільги не стосуються комерційної діяльності.

"Статус ФОП та проходження військової служби не звільняють від обов'язку сплачувати за тепло та інші житлово-комунальні послуги за приміщення, яке перебуває у власності чи оренді підприємця. Звільнення поширюється виключно на державні податки та збори (єдиний податок, ПДФО, військовий збір, ЄСВ за себе), тоді як комунальні послуги нараховуються комерційним або житловим організаціям на загальних підставах", — наголосив юрист.

Новини.LIVE писали про те, що для родин військових, які зникли безвісти за особливих обставин, в Україні діють механізми захисту майна та фінансової підтримки. Зокрема, рідні можуть оформити опіку над майном бійця, що дозволяє на законних підставах доглядати за нерухомістю, сплачувати рахунки, гасити борги чи розпоряджатися орендною платою.

Крім того, сім'ям передбачені грошові виплати, оновлені правила нарахування яких діють із лютого 2025 року. Розподіл сум залежить від наявності особистого письмового розпорядження захисника щодо виплат або визначається за черговістю спорідненості.

Загалом для військовослужбовців і ветеранів держава гарантує комплексний соціальний захист. Окрім щомісячного грошового забезпечення та бойових винагород, законодавство передбачає право на компенсацію за піднайом або купівлю житла, безоплатне медичне лікування та реабілітацію, знижки на житлово-комунальні послуги й проїзд у громадському транспорті, а також збереження цивільного місця роботи й пільги на здобуття освіти.