Порядок действий командира в случае потери оружия подчинённым в бою

Военный заряжает оружие. Фото: 91-й отдельный противотанковый батальон

На войне потеря штатного вооружения военнослужащими является неизбежной частью боевых действий. Однако каждая уничтоженная или пропавшая единица требует процедуры официального списания с баланса. Государство предусмотрело четкий юридический алгоритм действий, который позволяет легально списать имущество и избежать обвинений в халатности.

Об этом заявили юристы правозащитного центра для военных «Принцип», передает Новини.LIVE.

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Как действовать командирам в случае потери оружия подчинёнными

Процесс легализации потери начинается с низов: как только боец лишился оружия, его непосредственный командир обязан немедленно доложить об инциденте высшему руководству. Получив такую информацию, командир воинской части инициирует официальное служебное расследование, издавая соответствующий приказ. На выяснение всех обстоятельств уничтожения или исчезновения государственного имущества отводится ровно один месяц.

Если ситуация окажется слишком сложной и потребует дополнительного изучения, этот срок разрешается продлить ещё на один месяц. Завершением этого этапа становится издание командиром части итогового приказа с результатами проверки.

Далее к делу приступает специальная комиссия по списанию военного имущества, которая должна досконально разобраться в причинах потери и составить соответствующий акт, который впоследствии своей подписью утвердит командир части.

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В ходе работы члены комиссии должны:

установить реальные причины исчезновения или уничтожения имущества;

определить точную остаточную стоимость утраченного снаряжения;

выяснить, имеется ли в утрате вина конкретных военнослужащих;

составить официальный документ с выводами.

Инспекторское удостоверение и окончательное снятие с учета

Ключевым документом в этой процедуре является инспекторское удостоверение. В зависимости от номенклатуры и финансовой стоимости утраченного имущества командир части имеет право выдать его самостоятельно.

Если же имущество слишком дорогое или специфическое, приходится привлекать вышестоящее командование. Для этого формируется полный пакет документов, и командир через соответствующую службу обеспечения направляет ходатайство по инстанции. Сделать это необходимо не позднее чем через 15 дней после издания приказа о завершении расследования или после получения воинской частью решения суда.

У высших должностных лиц есть 30 дней с момента поступления ходатайства, чтобы принять решение. Они могут либо утвердить инспекторское удостоверение, либо отклонить его и назначить повторное расследование. Как только документ подписан, он возвращается в воинскую часть, и имущество официально списывается. Далее необходимо внести соответствующую запись в книгу учета потерь и книгу учета недостач.

Новини.LIVE писали, что в приложении "Армия+" появился новый электронный тест для военнослужащих. Он позволяет быстро проверить, имеет ли боец право на перевод в другое подразделение. Если закон этого не позволяет, система сразу объяснит причину, чтобы военный не тратил время на написание бесполезных рапортов.

В то же время законодательство четко разграничивает военный статус граждан по возрасту. На учет юноши становятся в 17 лет, базовая служба касается совершеннолетних, а полноценная мобилизация начинается только с 25 лет, хотя существуют исключения. При этом абсолютно все мужчины до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию групп оповещения.