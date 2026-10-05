Порядок дій командира при втраті зброї підлеглим у бою

Військовий заряджає зброю. Фото: 91 окремий протитанковий батальйон

На війні втрата штатного озброєння військовослужбовцями є неминучою частиною бойових дій. Проте кожна знищена чи зникла одиниця вимагає процедури офіційного зняття з балансу. Держава передбачила чіткий юридичний алгоритм дій, який дозволяє легально списати майно та уникнути звинувачень у недбалості.

На цьому наголосили юристи правозахисного центру для військових "Принцип", передає Новини.LIVE.

Реклама

Як діяти командирам у разі втрати зброї підлеглими

Процес легалізації втрати починається з низів, тому щойно боєць позбувся зброї, його безпосередній командир зобов'язаний негайно доповісти про інцидент вищому керівництву. Отримавши таку інформацію, командир військової частини ініціює офіційне службове розслідування, видаючи відповідний наказ. На з'ясування всіх обставин знищення або зникнення державного майна відводиться рівно один місяць.

Якщо ситуація виявиться надто складною і потребуватиме додаткового вивчення, цей термін дозволено подовжити ще на один місяць. Фіналом цього етапу стає видання командиром частини підсумкового наказу з результатами перевірки.

Далі до справи береться спеціальна комісія зі списання військового майна, яка має досконало розібратися у причинах втрати та скласти відповідний акт, який згодом своїм підписом затвердить командир частини.

Читайте також:

Під час роботи члени комісії повинні:

встановити реальні причини зникнення чи знищення майна;

визначити точну залишкову вартість втраченого екіпірування;

з'ясувати, чи є у втраті провина конкретних військовослужбовців;

сформувати офіційний документ із висновками.

Інспекторське посвідчення та фінальне зняття з обліку

Ключовим документом у цій процедурі виступає інспекторське посвідчення. Залежно від номенклатури та фінансової вартості втраченого, командир частини має право видати його самостійно.

Якщо ж майно надто дороге чи специфічне, доводиться залучати вище командування. Для цього формується повний пакет документів, і командир через відповідну службу забезпечення направляє клопотання по інстанції. Зробити це потрібно не пізніше ніж через 15 днів після видання наказу про завершення розслідування або ж після отримання військовою частиною рішення суду.

У вищих посадових осіб є 30 днів із моменту надходження клопотання, щоб ухвалити рішення. Вони можуть або затвердити інспекторське посвідчення, або ж відхилити його і призначити повторне розслідування. Щойно підписаний документ повертається до військової частини, майно офіційно списують. Далі треба здійснити внесення відповідного запису до книги обліку втрат та книги обліку нестач.

Новини.LIVE писали, що в застосунку "Армія+" з'явився новий електронний тест для військовослужбовців. Він дозволяє швидко перевірити, чи має боєць право на переведення до іншого підрозділу. Якщо закон цього не дозволяє, система одразу пояснить причину, щоб військовий не витрачав час на написання марних рапортів.

Водночас законодавство чітко розмежовує військовий статус громадян за віком. На облік юнаки стають у 17 років, базова служба стосується повнолітніх, а повноцінна мобілізація починається лише з 25 років, хоча існують винятки. При цьому абсолютно всі чоловіки до 60 років зобов'язані постійно носити із собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу груп оповіщення.