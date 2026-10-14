Отсрочка от мобилизации для родственников второй и третьей степени родства: перечень документов

Сотрудник ТЦК и СП вводит данные. Фото: Киевская ОГА/koda.gov.ua

Закон позволяет родственникам второй и третьей линии оформить отсрочку от призыва в связи с уходом за близкими с тяжелой инвалидностью. Но чтобы реализовать это право, военнообязанные должны доказать отсутствие трудоспособных родственников и подтвердить свой статус лица, осуществляющего уход, специальными заключениями и актами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление КМУ от 16 мая 2024 г. № 560.

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Когда право на отсрочку переходит к дальним родственникам

Отсрочка от армии для ухода за человеком с инвалидностью I или II группы чаще всего предоставляется ближайшим членам семьи. Однако законодательство предусматривает ситуации, когда отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные второй или даже третьей линии родства. Это становится возможным, если ближайших родственников нет вообще или же они физически не способны обеспечить уход. Освобождение от призыва по этому основанию может оформить только один член семьи.

Кто имеет право на освобождение от призыва и что такое линия родства

Передача права на уход напрямую зависит от наличия и состояния здоровья других членов семьи.

Вторая степень родства . К этой категории относятся родные братья и сестры, внуки, а также дедушки и бабушки с обеих сторон. Они могут оформить отсрочку, если у лица с инвалидностью отсутствуют члены семьи первой степени (муж или жена, родители, родные или усыновленные дети). Другой вариант — когда эти ближайшие родственники сами нуждаются в постоянном уходе по медицинским показаниям.

. К этой категории относятся родные братья и сестры, внуки, а также дедушки и бабушки с обеих сторон. Они могут оформить отсрочку, если у лица с инвалидностью отсутствуют члены семьи первой степени (муж или жена, родители, родные или усыновленные дети). Другой вариант — когда эти ближайшие родственники сами нуждаются в постоянном уходе по медицинским показаниям. Третья степень родства. Право переходит к племянникам, племянницам, дядям и тётям исключительно в том случае, если в семье нет трудоспособных представителей как первой, так и второй линии родства.

Какие документы подтверждают статус опекуна

Чтобы узаконить своё право на отсрочку, военнообязанному родственнику второй или третьей линии необходимо предоставить в территориальный центр комплектования специальный пакет документов.

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Он должен включать:

Документы, бесспорно подтверждающие соответствующую родственную связь с подопечным.

Медицинский документ, подтверждающий невозможность ближайших родственников осуществлять уход. Это может быть справка к акту осмотра МСЭК (утвержденная Минздравом), выписка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования или заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Официальное подтверждение факта опеки. Подойдут документы о получении финансовой компенсации (пособия или надбавки) на уход. Если таких выплат нет, необходимо предоставить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, который оформляется по приложению 8.

Как подтвердить инвалидность подопечного

Помимо документов опекуна, в ТЦК обязательно подаются документы, подтверждающие статус самого лица, нуждающегося в помощи.

Закон требует предоставить один из следующих документов на выбор:

Справку к акту осмотра МСЭК или выписку из решения экспертной комиссии.

Пенсионное удостоверение.

Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (в соответствии с законами "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" или "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью"). В таком удостоверении обязательно должны быть указаны группа и причина инвалидности.

Специальная справка для получения льгот (по форме Минсоцполитики), если человек не имеет права на пенсионные или социальные выплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что согласно действующему законодательству, военнообязанные студенты могут лишиться права на отсрочку, если обучаются на заочном отделении, проходят краткосрочные курсы или получают образование того же или более низкого уровня по сравнению с уже полученным дипломом. Также на утрату права может повлиять ситуация, если учебное заведение своевременно не внесло сведения о студенте в базу ЕДЕБО.

Параллельно в Украине могут ужесточить правила предоставления отсрочки лицам, ухаживающим за родственниками с инвалидностью. Соответствующую инициативу выдвинул военный омбудсмен, оформив её в виде законопроекта. Хотя документ еще не вступил в силу, предложение уже вызвало острую реакцию юридического сообщества. Правозащитница Людмила Денисова предупреждает, что подобный пересмотр норм существенно ограничит возможности семей, ухаживающих за тяжелобольными детьми.