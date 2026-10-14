Відстрочка від мобілізації для родичів другого та третього ступеня: перелік документів

Працівник ТЦК та СП вносить відомості. Фото: Київська ОВА/koda.gov.ua

Закон дозволяє родичам другої та третьої лінії оформити відстрочку від призову через догляд за близькими з тяжкою інвалідністю. Але щоб реалізувати це право, військовозобов'язані мають довести відсутність працездатної рідні та підтвердити свій статус доглядача спеціальними висновками і актами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову КМУ від 16 травня 2024 р. № 560.

Реклама

Коли право на відстрочку переходить до далекої рідні

Відстрочка від армії для догляду за людиною з інвалідністю I чи II групи найчастіше надається найближчим членам родини. Однак законодавство передбачає ситуації, коли відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані другої або навіть третьої лінії споріднення. Це стає можливим, якщо ближчих родичів немає взагалі, або ж вони фізично не здатні забезпечити опіку. Звільнення від призову за цією підставою може оформити лише один член сім'ї.

Хто має право на звільнення від призову та що таке лінія споріднення

Передача права на догляд безпосередньо залежить від наявності та стану здоров'я інших членів родини.

Другий ступінь споріднення . До цієї категорії належать рідні брати та сестри, онуки, а також дідусі й бабусі з обох сторін. Вони можуть оформити відстрочку, якщо в особи з інвалідністю відсутні члени сім'ї першого ступеня (чоловік чи дружина, батьки, рідні або усиновлені діти). Інший варіант — коли ця найближча рідня сама потребує постійного догляду за медичними показаннями.

. До цієї категорії належать рідні брати та сестри, онуки, а також дідусі й бабусі з обох сторін. Вони можуть оформити відстрочку, якщо в особи з інвалідністю відсутні члени сім'ї першого ступеня (чоловік чи дружина, батьки, рідні або усиновлені діти). Інший варіант — коли ця найближча рідня сама потребує постійного догляду за медичними показаннями. Третій ступінь споріднення. Право переходить до племінників, племінниць, дядьків та тіток виключно тоді, коли в родині немає працездатних представників як першої, так і другої лінії спорідненості.

Які документи доводять статус доглядача

Щоб узаконити своє право на відстрочку, військовозобов'язаному родичу другої чи третьої лінії необхідно надати до територіального центру комплектування спеціальний пакет документів.

Читайте також:

Він має включати:

Документи, що беззаперечно підтверджують відповідний родинний зв'язок із підопічним.

Медичний документ, який засвідчує неможливість ближчих родичів здійснювати догляд. Це може бути довідка до акта огляду МСЕК (затверджена МОЗ), витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування або висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Офіційне підтвердження факту опіки. Підійдуть документи про отримання фінансової компенсації (допомоги чи надбавки) на догляд. Якщо таких виплат немає, потрібно надати акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, який оформлюється за додатком 8.

Як підтвердити інвалідність підопічного

Окрім документів доглядача, до ТЦК обов'язково подаються папери, що верифікують статус самої особи, яка потребує допомоги.

Закон вимагає надати один із таких документів на вибір:

Довідку до акта огляду МСЕК або витяг із рішення експертної команди.

Пенсійне посвідчення.

Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (згідно із законами "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" або "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"). У такому посвідченні обов'язково мають бути вказані група та причина інвалідності.

Спеціальну довідку для отримання пільг (за формою Мінсоцполітики), якщо людина не має права на пенсійні чи соціальні виплати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані студенти можуть втратити право на відстрочку, якщо навчаються на заочному відділенні, слухають нетривалі курси або здобувають освіту того самого чи нижчого рівня порівняно з уже отриманим дипломом. Також на втрату може вплинути ситуація, якщо навчальний заклад вчасно не вніс відомості про студента до бази ЄДЕБО.

Паралельно в Україні можуть посилити правила надання відстрочки особам, які доглядають рідних з інвалідністю. Відповідну ініціативу висунув військовий омбудсман, оформивши її у вигляді законопроєкту. Хоча документ ще не набув чинності, пропозиція вже спричинила гостру реакцію юридичної спільноти. Правозахисниця Людмила Денісова застерігає, що подібний перегляд норм суттєво обмежить можливості сімей, які опікуються важкохворими дітьми.