Демобилизация через контракт: власти и Генштаб готовят новые правила

Военнослужащие ВСУ. Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi

Министерство обороны и Генеральный штаб нашли компромисс в вопросе демобилизации, против которой ранее выступало военное командование. До конца мая Кабмин должен утвердить новую контрактную систему с гарантированными сроками службы и новой шкалой боевых доплат "10/20/40", где за день наступательных действий будут платить 40 тысяч гривен.

Об этом говорится в статье "Украинской правды", передает Новини.LIVE.

Что изменится в контрактной службе в ВСУ с июня

По информации источников УП, Генеральный штаб долгое время выступал категорически против массового увольнения военнослужащих из-за риска значительного падения укомплектованности подразделений. Однако сейчас найдено альтернативное решение через контракты.

Отмечается, что Минобороны и Генштаб готовят три вида контрактов с четкими сроками службы. Их смогут подписать как те, кто уже воюет, так и новобранцы. Для действующих военных на боевых должностях срок контракта будет составлять 10 месяцев. Для новобранцев, претендующих на боевые должности предусмотрен контракт сроком 14 месяцев. Для всех других специальностей (от операторов БПЛА до медийщиков) срок службы составит 2 года.

Заключение такого контракта будет добровольным. Его главное преимущество в том, что есть гарантированная демобилизация после завершения срока и отсрочка от следующего призыва. При этом время, которое человек уже отслужил, не будет засчитываться в новый контракт, но это повлияет на продолжительность будущей отсрочки (ее будут считать индивидуально). Кроме того, контрактники получат право самостоятельно выбирать себе должность.

Читайте также:

Как изменятся начисления денежного обеспечения для контрактников

Вместе со сроками службы изменится и финансовое обеспечение. Минимальную зарплату для военных в тылу планируют поднять с 20 до 30 тысяч гривен, а зарплаты командиров вырастут примерно вдвое.

Наибольшие изменения коснутся выплат на передовой. Вместо действующей системы предлагается ввести дифференцированный подход "10/20/40". За пребывание на позиции будут платить 10 тысяч гривен в день. За ударно-поисковые действия, такие как зачистка или возвращение позиций — 20 тысяч. За активные штурмовые действия вознаграждение составит 40 тысяч в день. Таким образом, пехотинец, который регулярно участвует в боях, сможет получать от 250 до 400 тысяч гривен в месяц.

Выплаты будут начислять исключительно по приказам командиров частей. Чтобы избежать злоупотреблений с "нарисованными" боевыми выходами,правительство установит максимальный порог таких выплат. Все наработки должны финализировать до конца мая 2026 года и утвердить постановлениями правительства.

Ранее Новини.LIVE писали юридическое объяснение, когда военнослужащий, заключивший контракт, может уволиться со службы. Есть нюансы, относительно звания военнослужащего и его мобилизации после окончания контракта.

В то же время молодежь, желающая служить в ВСУ по контракту, могут заключить его на других условиях. Им предлагают выше финансовое обеспечение, которое может достигать до 120 тысяч гривен в месяц.