Демобілізація через контракт: уряд та Генштаб готують нові правила

Міністерство оборони та Генеральний штаб знайшли компроміс у питанні демобілізації, проти якої раніше виступало військове командування. До кінця травня Кабмін має затвердити нову контрактну систему з гарантованими строками служби та новою шкалою бойових доплат "10/20/40", де за день наступальних дій платитимуть 40 тисяч гривень.

Про це йдеться у статті "Української правди".

Що зміниться у контрактній службі в ЗСУ з червня

За інформацією джерел УП, Генеральний штаб тривалий час виступав категорично проти масового звільнення військовослужбовців через ризик значного падіння укомплектованості підрозділів. Однак наразі знайдено альтернативне рішення через контракти.

Зазначається, що Міноборони та Генштаб готують три види контрактів із чіткими термінами служби. Їх зможуть підписати як ті, хто вже воює, так і новобранці. Для чинних військових на бойових посадах термін контракту складатиме 10 місяців. Для новобранців, які претендують на бойові посади передбачено контракт строком 14 місяців. Для всіх інших спеціальностей (від операторів БПЛА до медійників) строк служби становитиме 2 роки.

Укладання такого контракту буде добровільне. Його головна перевага у тому, що є гарантована демобілізація після завершення строку та відстрочка від наступного призову. При цьому час, який людина вже відслужила, не зараховуватиметься в новий контракт, але це вплине на тривалість майбутньої відстрочки (її рахуватимуть індивідуально). Крім того, контрактники отримають право самостійно обирати собі посаду.

Як зміняться нарахування грошового забезпечення для контрактників

Разом зі строками служби зміниться і фінансове забезпечення. Мінімальну зарплату для військових у тилу планують підняти з 20 до 30 тисяч гривень, а зарплати командирів зростуть приблизно вдвічі.

Найбільші зміни торкнуться виплат на передовій. Замість діючої системи пропонується запровадити диференційований підхід "10/20/40". За перебування на позиції платитимуть 10 тисяч гривень на день. За ударно-пошукові дії як-от зачистка чи повернення позицій — 20 тисяч. За активні штурмові дії винагорода складе 40 тисяч на день. Таким чином, піхотинець, який регулярно бере участь у боях, зможе отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць.

Виплати нараховуватимуть виключно за наказами командирів частин. Щоб уникнути зловживань із "намальованими" бойовими виходами, уряд встановить максимальний поріг таких виплат. Усі напрацювання мають фіналізувати до кінця травня 2026 року та затвердити постановами уряду.

Водночас молодь, яка бажає служити в ЗСУ за контрактом, можуть укласти його на інших умовах. Їм пропонують вище фінансове забезпечення, яке може сягати до 120 тисяч гривень на місяць.