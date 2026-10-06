Освобождение из плена: как военнослужащему демобилизоваться или взять отпуск

Освобожденные из плена бойцы. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

После лечения и мероприятий, проводимых после освобождения из плена, военнослужащие, освободившиеся из плена, стоят перед выбором вернуться в армию или уволиться. Государство гарантирует им 90 дней оплачиваемого отпуска для отдыха и взвешенного принятия решения, однако процедура демобилизации требует сбора специальных справок от Координационного штаба.

Что нужно знать освобожденным из плена, объяснили правозащитники порталу для военных "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Вернувшись из вражеского плена, украинские защитники проходят обязательный этап лечения и специальных постоиззоляционных мероприятий. Только после завершения курса восстановления бойцы вновь возвращаются в строй в свои подразделения, где перед ними встает выбор: демобилизоваться или продолжить военную службу.

Отпуск для восстановления и размышлений

Законодательство гарантирует бывшим пленным длительный период на адаптацию. Если военнослужащий решает остаться в армии, он автоматически получает право на дополнительный 90-дневный отпуск. Важным условием является то, что этот период отдыха предоставляется единым блоком, то есть делить его на более короткие части категорически запрещено.

В течение всех трех месяцев за военнослужащим в полном объеме сохраняется начисление денежного довольствия. Отзывать бойца на службу досрочно командование имеет право исключительно с его личного согласия.

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Этим же 90-дневным отпуском могут воспользоваться и те военнослужащие, которые еще колеблются и нуждаются во времени для окончательного обдумывания своего будущего. Однако фиксируются случаи, когда отдельные воинские части просто не предоставляют этот отпуск, если боец сразу заявляет о твёрдом намерении уволиться со службы.

Процедура увольнения и необходимые документы

Сам факт пребывания в плену является законным основанием для полного увольнения из армии. Для запуска этого процесса военному придется собрать соответствующую документацию.

Главным в этом процессе является официальный документ от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. На нём обязательно должна стоять подпись уполномоченного лица, а в тексте должны быть чётко указаны точные даты пребывания в плену и день освобождения. Альтернативным подтверждением может служить так называемая "Справка 55".

Собрав эти документы, боец должен написать рапорт об освобождении на имя командира своей части и приложить к нему полученные подтверждения. На заключительном этапе специалисты советуют обязательно проверить перечень всех причитающихся при демобилизации выплат и подать отдельные рапорты для их своевременного начисления.

Новини.LIVE сообщали, что украинским военнопленным могут помочь новые правила начисления стажа. В Верховной Раде предлагают ввести льготную формулу расчета пенсий для людей, побывавших в российском плену. Согласно новому законопроекту, каждый день в плену будет приравниваться к трем дням обычной службы. Однако воспользоваться таким зачетом выслуги смогут только те, чей статус пленного был официально подтвержден.

В то же время семьи погибших и пропавших без вести бойцов смогут быстрее оформить государственную помощь. Минобороны больше не будет обжаловать часть судебных решений об установлении статуса таких военнослужащих. И хотя ведомство и впредь будет рассматривать каждое дело индивидуально, отказ от автоматических апелляций избавит семьи защитников от изнурительных судебных тяжб и ускорит получение положенных выплат и льгот.