Уход за женой с инвалидностью: как законно уйти из армии в 2026 году

Написание рапорта по уходу. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сам по себе факт женитьбы на женщине, имеющей вторую группу инвалидности на фоне онкологического заболевания, не дает мобилизованному праву мгновенно вернуться из армии. Закон "О воинской обязанности и военной службе" в этой ситуации требует не просто наличия группы, а официального медицинского подтверждения того, что человек нуждается в постоянном надзоре.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркивает, что онкология здесь не заменяет вывод врачей, передает Новини.LIVE.

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Какую справку нужно иметь для увольнения из армии по уходу за женой

Для освобождения мужа жена должна получить соответствующую справку от ЛКК или МСЭК о необходимости постороннего ухода . В то же время, юрист Юрий Айвазян предостерегает, что для третьей группы инвалидности правила другие — там онкологический диагноз уже выступает отдельным самостоятельным основанием для демобилизации.

Взрослые дети и родственники не помешают

Самый распространенный миф по таким делам касается других членов семьи. Многие считают, что наличие совершеннолетней трудоспособной дочери, брата или сестры автоматически блокирует увольнение военнослужащего.

По словам юриста, это правило действует только тогда, когда боец увольняется по уходу за родителями . Если же речь идет о жене с первой или второй группой инвалидности, никаких требований по отсутствию других родственников в законодательстве просто нет. Военная часть не имеет права требовать справки о том, что дочь или брат не способны помогать больной женщине.

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Что делать, если уход уже оформили другие

Право на демобилизацию сохраняется даже тогда, когда социальный уход за женщиной уже официально взял на себя другой человек. К примеру, если дочь уже получает государственную компенсацию за опеку над матерью, это не перечеркивает право ее мужа вернуться со службы.

Согласно инструкциям Минобороны, военному не нужно приносить акты об отсутствии других сидетелей или доказывать свою эксклюзивную роль. На практике командиры иногда отказывают в увольнении, манипулируя тем, что "необходимости" в уходе именно мужчиной нет. Тем не менее, суды в таких спорах регулярно становятся на сторону военнослужащих и признают требования частей неправомерными.

Чтобы процесс прошел успешно, необходимо соблюдать четкую последовательность бюрократических действий. В первую очередь брак должен быть заключен официально. После регистрации военный должен предоставить свидетельство о браке своему командованию, чтобы обновить учетные данные о семейном положении.

Только после этого можно подавать финальный рапорт на увольнение. К нему обязательно прилагаются копия свидетельства о браке, документ об установлении второй группы инвалидности и самый главный документ — медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

Отдельно Новости.LIVE писали о том, что военнообязанные имеют право изменить основание для отсрочки от призыва, подав соответствующее заявление и пакет документов через ЦНАП. Поданное обращение направляется на рассмотрение комиссии при ТЦК и СП, при этом действующая отсрочка продолжает действовать в течение всего времени рассмотрения до принятия нового решения.

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