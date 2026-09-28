Догляд за дружиною з інвалідністю: як законно піти з армії у 2026 році

Написання рапорту на догляд. Фото: колаж Новини.LIVE

Сам по собі факт одруження з жінкою, яка має другу групу інвалідності на тлі онкологічного захворювання, не дає мобілізованому права миттєво повернутися з армії. Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" у цій ситуації вимагає не просто наявності групи, а офіційного медичного підтвердження того, що людина потребує постійного нагляду.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслює, що онкологія тут не замінює висновку лікарів, передає Новини.LIVE.

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Яку довідку треба мати для звільнення з армії по догляду за дружиною

Для звільнення чоловіка дружина повинна отримати відповідну довідку від ЛКК або МСЕК про необхідність стороннього догляду. Водночас юрист Юрій Айвазян застерігає, що для третьої групи інвалідності правила інші — там онкологічний діагноз уже виступає окремою самостійною підставою для демобілізації.

Дорослі діти та родичі не завадять

Найпоширеніший міф у таких справах стосується інших членів родини. Багато хто вважає, що наявність повнолітньої працездатної доньки, брата чи сестри автоматично блокує звільнення військовослужбовця.

За словами юриста, це правило діє лише тоді, коли боєць звільняється по догляду за батьками. Якщо ж ідеться про дружину з першою чи другою групою інвалідності, жодних вимог щодо відсутності інших родичів у законодавстві просто немає. Військова частина не має права вимагати довідок про те, що донька чи брат не здатні допомагати хворій жінці.

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Що робити, якщо догляд вже оформили інші

Право на демобілізацію зберігається навіть тоді, коли соціальний догляд за жінкою вже офіційно взяла на себе інша людина. Наприклад, якщо донька вже отримує державну компенсацію за опіку над матір'ю, це не перекреслює права її чоловіка повернутися зі служби.

Відповідно до інструкцій Міноборони, військовому не потрібно приносити акти про відсутність інших доглядальників чи доводити свою ексклюзивну роль. На практиці командири іноді відмовляють у звільненні, маніпулюючи тим, що "необхідності" у догляді саме чоловіком немає. Проте суди в таких спорах регулярно стають на бік військовослужбовців та визнають вимоги частин неправомірними.

Щоб процес пройшов успішно, необхідно дотримуватися чіткої послідовності бюрократичних дій. Насамперед шлюб має бути укладений офіційно. Після реєстрації військовий повинен надати свідоцтво про шлюб своєму командуванню, аби оновити облікові дані щодо сімейного стану.

Лише після цього можна подавати фінальний рапорт на звільнення. До нього обов'язково додаються копія свідоцтва про шлюб, документ про встановлення другої групи інвалідності та найголовніший документ — медичний висновок про потребу в постійному догляді.

Окремо Новини.LIVE писали про те, що військовозобов'язані мають право змінити підставу для відстрочки від призову, подавши відповідну заяву та пакет документів через ЦНАП. Подане звернення скеровується на розгляд комісії при ТЦК та СП, при цьому чинна відстрочка продовжує діяти впродовж усього часу розгляду до моменту ухвалення нового рішення.

У разі виникнення технічних перебоїв у роботі застосунку "Резерв+" під час перевірки на блокпостах уникнути труднощів допоможе паперовий військово-обліковий документ. Законодавство гарантує рівноцінність обох форматів, тому паперовий оригінал є повноцінною та законною альтернативою електронній версії.