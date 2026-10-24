Деньги на собственное дело: ветераны могут получить до 20 тысяч гривен
Ветераны войны, которые развивают собственное дело, могут получить от Украинского ветеранского фонда компенсацию в размере до 20 тысяч гривен за уже приобретенные товары. Для этого необходимо иметь статус субъекта ветеранского предпринимательства и подать заявку с соответствующими документами. Программа будет действовать до окончания военного положения.
Об этом 21 октября сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Кто может получить компенсацию
Подать заявку могут ветераны войны, зарегистрированные как физические лица-предприниматели. Такое право есть и у тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью. Обязательных условий для заявителей всего два: соответствовать требованиям Закона Украины "О ветеранском предпринимательстве" и иметь статус субъекта ветеранского предпринимательства.
Как подать заявку на выплату
Чтобы получить компенсацию, необходимо заполнить заявку в CRM-системе Украинского ветеранского фонда и приложить отсканированные копии:
- документа, удостоверяющего личность заявителя;
- подтверждения регистрации ФЛП или осуществления независимой профессиональной деятельности;
- документа, подтверждающего статус ветерана войны;
- выписки из Единого государственного реестра ветеранов, полученной не ранее чем за семь дней до подачи заявки;
- чеков, выписок, накладных или других документов, подтверждающих оплату и получение товаров.
Условия компенсации
Фонд компенсирует расходы на товары для ведения собственного дела. При этом программа не покрывает запланированные покупки или погашение кредитов. Получить выплату повторно нельзя.
Если заявку подает ФЛП, деньги перечисляются не на личную карту, а на счет предприятия. Об изменении реквизитов можно сообщить, написав на электронную почту Украинского ветеранского фонда.
Заявитель несет ответственность за достоверность всех представленных документов. Фонд выплачивает компенсации в порядке поступления заявок и только при наличии бюджетных средств.
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