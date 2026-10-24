Ветеранская ярмарка в Ивано-Франковске. Фото иллюстративное: frankivchany.if.ua

Ветераны войны, которые развивают собственное дело, могут получить от Украинского ветеранского фонда компенсацию в размере до 20 тысяч гривен за уже приобретенные товары. Для этого необходимо иметь статус субъекта ветеранского предпринимательства и подать заявку с соответствующими документами. Программа будет действовать до окончания военного положения.

Об этом 21 октября сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто может получить компенсацию

Подать заявку могут ветераны войны, зарегистрированные как физические лица-предприниматели. Такое право есть и у тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью. Обязательных условий для заявителей всего два: соответствовать требованиям Закона Украины "О ветеранском предпринимательстве" и иметь статус субъекта ветеранского предпринимательства.

Как подать заявку на выплату

Чтобы получить компенсацию, необходимо заполнить заявку в CRM-системе Украинского ветеранского фонда и приложить отсканированные копии:

документа, удостоверяющего личность заявителя;

подтверждения регистрации ФЛП или осуществления независимой профессиональной деятельности;

документа, подтверждающего статус ветерана войны;

выписки из Единого государственного реестра ветеранов, полученной не ранее чем за семь дней до подачи заявки;

чеков, выписок, накладных или других документов, подтверждающих оплату и получение товаров.

Условия компенсации

Фонд компенсирует расходы на товары для ведения собственного дела. При этом программа не покрывает запланированные покупки или погашение кредитов. Получить выплату повторно нельзя.

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Если заявку подает ФЛП, деньги перечисляются не на личную карту, а на счет предприятия. Об изменении реквизитов можно сообщить, написав на электронную почту Украинского ветеранского фонда.

Заявитель несет ответственность за достоверность всех представленных документов. Фонд выплачивает компенсации в порядке поступления заявок и только при наличии бюджетных средств.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал Uristy.UA сообщал, что зачисление в запас — необратимый процесс. Если молодой человек, которому еще не исполнилось 25 лет, получил статус военнообязанного солдата резерва, снова стать призывником он не сможет. Никакие заявления или обращения в ТЦК и СП в таком случае не помогут.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко писал, что в "Резерв+" в графе о сроке действия отсрочки может указываться "до завершения мобилизации". Такая информация не означает, что человек пожизненно не будет подлежать призыву. Военное положение и мобилизация действуют до 30 октября — отсрочка будет оставаться в силе до этой же даты.