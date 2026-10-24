Ветеранський ярмарок в Івано-Франківську. Фото ілюстративне: frankivchany.if.ua

Ветерани війни, які розвивають власну справу, можуть отримати від Українського ветеранського фонду компенсацію до 20 тисяч гривень за вже придбані товари. Для цього потрібно мати статус суб’єкта ветеранського підприємництва та подати заявку з відповідними документами. Програма діятиме до завершення воєнного стану.

Про це 21 жовтня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто може отримати компенсацію

Подати заявку можуть ветерани війни, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці. Є таке право і в тих, хто займається незалежною професійною діяльністю. Обов'язкових умов для заявників лише дві: відповідати вимогам Закону України "Про ветеранське підприємництво" та мати статус суб’єкта ветеранського підприємництва.

Як подати заявку на виплату

Щоб отримати компенсацію, потрібно заповнити заявку в CRM-системі Українського ветеранського фонду та додати відскановані копії:

документа, що посвідчує особу заявника;

підтвердження реєстрації ФОП або провадження незалежної професійної діяльності;

документа, що підтверджує статус ветерана війни;

витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів, отриманого не раніше ніж за сім днів до подання заявки;

чеків, виписок, накладних або інших документів, що підтверджують оплату й отримання товарів.

Умови компенсації

Фонд компенсує витрати на товари для ведення власної справи. Водночас програма не покриває заплановані покупки або погашення кредитів. Отримати виплату повторно не можна.

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Якщо заявку подає ФОП, гроші перерахують не на особисту картку, а на підприємницький рахунок. Про зміни реквізитів можна повідомити, написавши на email Українського ветеранського фонду.

Заявник відповідає за достовірність усіх поданих документів. Фонд виплачує компенсації в порядку надходження заявок і лише за наявності бюджетних коштів.

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