Народные депутаты в зале Верховной Рады. Фото: Верховная Рада Украины

Более десятка украинских парламентариев готовы поступить на военную службу по контракту, но при одном условии — если они сохранят депутатский мандат. Тех, кто готов полностью уйти из Верховной Рады ради фронта, значительно меньше. Как рассказал один из народных избранников, проголосовать за новые правила парламент может уже на ближайших заседаниях, до принятия государственного бюджета на 2027 год.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

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Депутаты не против служить на фронте, но выдвигают условие

Сейчас закон запрещает депутатам совмещать работу в сессионном зале с другой службой, поэтому для заключения контракта с воинской частью необходимы отдельные поправки. Если их примут, депутаты-контрактники получат такие же гарантии, как и остальные бойцы. Они будут иметь право на бесплатное лечение и медицинское обеспечение, выплаты в случае травм и страхование жизни.

Идея совместить депутатский мандат с военной службой появилась еще в первый месяц полномасштабной войны. Законопроект № 7187 был зарегистрирован 21 марта 2022 года, а уже 24 марта Рада быстро одобрила его в первом чтении. Однако дальше дело остановилось, и до второго чтения документ так и не дошел. Вернули его в повестку дня парламента только в сентябре 2026 года.

Одной из главных причин споров стали деньги. В марте 2024 года Министерство финансов проанализировало финансовую сторону документа и усомнилось, насколько эффективно человек может одновременно работать в Раде и служить в армии.

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В ведомстве запросили дополнительные обоснования, в частности относительно того, как быть с двойными выплатами: будет ли такой избранник получать и депутатскую зарплату, и денежное довольствие военнослужащего, а в придачу еще и компенсацию расходов на депутатскую работу.

Тема мобилизации самих парламентариев не раз поднималась в публичном пространстве, но раньше речь шла о совершенно другом подходе. В декабре 2023 года первый вице-спикер Александр Корниенко предупреждал, что призыв депутатов может ударить по работе государства, ведь во время войны парламент должен бесперебойно принимать законы.

В марте 2026 года более жесткую позицию озвучил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что во время военного положения депутаты должны либо работать в Раде, либо защищать страну на фронте, и дал понять, что готов обсуждать мобилизацию тех депутатов, которые не хотят дальше работать в парламенте.

Нынешняя же идея законопроекта предлагает дать депутатам законную возможность добровольно совмещать контракт с воинской частью и работу по мандату.

Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине системно обновляют законодательство в сфере обороны — от обучения кадров до реабилитации защитников после службы и плена. Так, приказом Минобороны № 375 от 20 октября 2026 года были изменены правила получения военного образования.

А с 24 ноября 2026 года вступил в силу Закон № 4954-IX, который по-новому организует лечение и реабилитацию военных, ветеранов и людей, вернувшихся из плена. Теперь путь пациента от госпиталя до протезирования и возвращения к привычной жизни становится непрерывным. При этом перечень и продолжительность процедур врачи будут определять индивидуально в зависимости от состояния здоровья.