Народні депутати в залі Верховної Ради. Фото: Верховна Рада України

Понад десяток українських парламентарів готові долучитися до війська за контрактом, але за однієї умови, якщо за ними збережеться депутатський мандат. Тих, хто згоден повністю піти з Верховної Ради заради фронту, значно менше. Як розповів один із народних обранців, проголосувати за нові правила парламент може вже на найближчих засіданнях, до ухвалення державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

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Депутати не проти служити на фронті, але ставлять умову

Зараз закон забороняє депутатам поєднувати роботу в сесійній залі з іншою службою, тому для контракту з військовою частиною потрібні окремі зміни. Якщо їх ухвалять, депутати-контрактники отримають такі самі гарантії, як і решта бійців. Вони матимуть право на безоплатне лікування й медичне забезпечення, виплати в разі травм і страхування життя.

Ідея поєднати депутатський мандат із військовою службою з'явилася ще в перший місяць повномасштабної війни. Законопроєкт № 7187 зареєстрували 21 березня 2022 року, а вже 24 березня Рада швидко схвалила його в першому читанні. Однак далі справа зупинилася, і до другого читання документ так і не дійшов. Повернули його до порядку денного парламенту лише у вересні 2026 року.

Однією з головних причин суперечок стали гроші. У березні 2024 року Міністерство фінансів проаналізувало фінансовий бік документа й засумнівалося, наскільки ефективно людина може одночасно працювати в Раді та служити у війську.

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У відомстві попросили додаткових обґрунтувань, зокрема щодо того, як бути з подвійними виплатами: чи отримуватиме такий обранець і депутатську зарплату, і грошове забезпечення військового, а на додачу ще й компенсацію витрат на депутатську роботу.

Тема мобілізації самих парламентарів не раз спалахувала в публічному просторі, але раніше йшлося зовсім про інший підхід. У грудні 2023 року перший віцеспікер Олександр Корнієнко застерігав, що призов депутатів може вдарити по роботі держави, адже під час війни парламент має безперебійно ухвалювати закони.

У березні 2026 року жорсткішу позицію озвучив Президент Володимир Зеленський. Він заявив, що під час воєнного стану обранці повинні або працювати в Раді, або захищати країну на фронті, і дав зрозуміти, що готовий обговорювати мобілізацію тих депутатів, які не хочуть далі працювати в парламенті.

Нинішня ж ідея законопроєкту пропонує дати депутатам законний спосіб добровільно поєднати контракт із військовою частиною та роботу з мандатом.

Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні системно оновлюють законодавство у сфері оборони від навчання кадрів до відновлення захисників після служби та полону. Так, наказом Міноборони № 375 від 20 жовтня 2026 року змінили правила здобуття військової освіти.

А з 24 листопада 2026 року, набрав чинності Закон № 4954-IX, який по-новому організовує лікування та реабілітацію військових, ветеранів і людей, що повернулися з полону. Тепер шлях пацієнта від госпіталю до протезування та повернення у звичне життя стає безперервним. При цьому перелік і тривалість процедур лікарі визначатимуть індивідуально за станом здоров'я.