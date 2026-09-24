Должен ли командир рассматривать рапорт, поступивший от военнослужащего в СЗЧ

Военнослужащие и ведение учета. Фото: коллаж Новини.LIVE

Самовольное покидание воинской части фактически блокирует процедуру демобилизации. В ходе рассмотрения административного дела № 120/8457/26 Винницкий окружной административный суд установил, что военное командование абсолютно законно игнорирует рапорты от таких дезертиров. Поводом для судебного разбирательства стал иск военнослужащего, который обвинил свою бывшую воинскую часть в противоправной бездеятельности и потребовал обязать её рассмотреть обращение.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на судебное решение, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

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Рапорт через Армия+ и уголовное дело

Согласно материалам дела, документ об увольнении истец направил 29 апреля 2026 года через систему электронного документооборота. Мужчина опирался на приказ Минобороны № 531 от 6 августа 2024 года, который разрешает подачу документов через портал "Армия+".

Не дождавшись реакции командования, представительница военнослужащего направила адвокатский запрос, который раскрыл неожиданные детали. Ответ части подтвердил, что еще 2 мая 2023 года по факту СЗЧ правоохранители открыли уголовное производство №62023170030000547 с внесением данных в ЕРДР. Ровно через месяц, 2 июня 2023 года, командир издал приказ № 157 об исключении фигуранта из списков личного состава. Соответственно, все документы для личного учета тогда же были направлены в другой компетентный орган.

Судебное решение и правила субординации

Главным аргументом для отказа в иске стали требования к служебной субординации. Согласно пункту 233 Положения о прохождении службы (указ Президента № 1153/2008 от 10 декабря 2008 года), рапорты подаются исключительно «по команде».

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Также суд учел пункт 117 Дисциплинарного устава ВСУ, который обязывает решать поднятые вопросы или письменно отказывать бойцам.

Поскольку приказ № 157 никто не отменял, на момент подачи рапорта истец уже не являлся действующим подчиненным этого командира. Руководствуясь статьями 9 и 77 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ) относительно бремени доказывания, суд признал правомерность действий ответчиков и полностью отказал в удовлетворении иска.

Уплаченный судебный сбор военнослужащему не вернут. В соответствии со статьями 255 и 295 КАСУ, на обжалование этого решения в апелляционном порядке отведено 30 дней.

Новини.LIVE публиковали разъяснения юристов о том, почему быстрая оплата половины штрафа от ТЦК через смартфон таит подводные камни. Такая оплата не приостанавливает 10-дневный срок для судебного обжалования решения, поэтому из-за путаницы с правилами вручения почтовых повесток и процессуальными сроками можно упустить шанс доказать свою правоту.

Электронные военные документы в приложениях "Резерв+", "Армия+" и "Дія" полностью приравнены к бумажным по закону, а не только на словах разработчиков. Любой отказ должностных лиц принимать или обрабатывать цифровой документ вместо бумажного является прямым нарушением.

Если в "Резерв+" появились сразу два штрафа от военкомата и один из них неактивен для оплаты, волноваться не стоит. Штраф с кнопкой оплаты лучше погасить сразу, а что касается второго, то лучше дождаться вынесения постановления.