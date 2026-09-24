Чи повинен командир розглядати рапорт від військового у СЗЧ

Втеча з армії позбавляє права на демобілізацію: рішення суду
Самовільне залишення військової частини фактично блокує процедуру демобілізації. Під час розгляду адміністративної справи № 120/8457/26 Вінницький окружний адміністративний суд встановив, що військове командування абсолютно законно ігнорує рапорти від таких втікачів. Приводом для судового розгляду став позов військовослужбовця, який звинуватив свою колишню військову частину у протиправній бездіяльності та вимагав зобов'язати її розглянути звернення.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Рапорт через "Армія+" та кримінальна справа
Згідно з матеріалами справи, документ на звільнення позивач надіслав 29 квітня 2026 року через систему електронного документообігу. Чоловік спирався на наказ Міноборони №531 від 6 серпня 2024 року, який легалізує подачу документів через портал "Армія+".
Не дочекавшись реакції командування, представниця військового надіслала адвокатський запит, який розкрив несподівані деталі. Відповідь частини підтвердила, що ще 2 травня 2023 року за фактом СЗЧ правоохоронці відкрили кримінальне провадження №62023170030000547 з внесенням даних до ЄРДР. Рівно за місяць, 2 червня 2023 року, командир видав наказ №157 про виключення фігуранта зі списків особового складу. Відповідно, усі папери для персонального обліку тоді ж направили до іншого компетентного органу.
Судове рішення та правила субординації
Головним аргументом для відмови у позові стали вимоги до службової субординації. Згідно з пунктом 233 Положення про проходження служби (указ Президента №1153/2008 від 10 грудня 2008 року), рапорти подаються виключно "по команді".
Також суд зважив на пункт 117 Дисциплінарного статуту ЗСУ, який зобов'язує вирішувати порушені питання або письмово відмовляти бійцям.
Оскільки наказ №157 ніхто не скасовував, на момент подачі рапорту позивач уже не був діючим підлеглим цього командира. Керуючись статтями 9 та 77 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) щодо обов'язку доказування, суд визнав правомірність дій відповідачів та повністю відмовив у задоволенні позову.
Сплачений судовий збір військовому не повернуть. Відповідно до статей 255 та 295 КАСУ, на оскарження цього рішення в апеляційному порядку виділено 30 днів.
Новини.LIVE, писали пояснення юристів чому швидка сплата половини штрафу від ТЦК через смартфон має підводні камені. Така сплата не зупиняє 10-денний строк для судового оскарження рішення, тому через плутанину з правилами вручення поштових повісток і процесуальними дедлайнами можна втратити шанс довести свою правоту.
Електронні військові документи в застосунках "Резерв+", "Армія+" та "Дія" повністю прирівняні до паперових за законом, а не лише на словах розробників. Будь-яка відмова посадовців приймати чи опрацьовувати цифровий документ замість паперового є прямим порушенням.
Якщо в "Резерв+" з'явилися одразу два штрафи від військкомату і один із них не активний для оплати, хвилюватися не слід. Штраф із кнопкою сплати краще закрити одразу, а щодо другого, то краще дочекатися винесення постанови.