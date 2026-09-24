Чи повинен командир розглядати рапорт від військового у СЗЧ

Військовослужбовці та ведення обліку. Фото: колаж Новини.LIVE

Самовільне залишення військової частини фактично блокує процедуру демобілізації. Під час розгляду адміністративної справи № 120/8457/26 Вінницький окружний адміністративний суд встановив, що військове командування абсолютно законно ігнорує рапорти від таких втікачів. Приводом для судового розгляду став позов військовослужбовця, який звинуватив свою колишню військову частину у протиправній бездіяльності та вимагав зобов'язати її розглянути звернення.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Рапорт через "Армія+" та кримінальна справа

Згідно з матеріалами справи, документ на звільнення позивач надіслав 29 квітня 2026 року через систему електронного документообігу. Чоловік спирався на наказ Міноборони №531 від 6 серпня 2024 року, який легалізує подачу документів через портал "Армія+".

Не дочекавшись реакції командування, представниця військового надіслала адвокатський запит, який розкрив несподівані деталі. Відповідь частини підтвердила, що ще 2 травня 2023 року за фактом СЗЧ правоохоронці відкрили кримінальне провадження №62023170030000547 з внесенням даних до ЄРДР. Рівно за місяць, 2 червня 2023 року, командир видав наказ №157 про виключення фігуранта зі списків особового складу. Відповідно, усі папери для персонального обліку тоді ж направили до іншого компетентного органу.

Судове рішення та правила субординації

Головним аргументом для відмови у позові стали вимоги до службової субординації. Згідно з пунктом 233 Положення про проходження служби (указ Президента №1153/2008 від 10 грудня 2008 року), рапорти подаються виключно "по команді".

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Також суд зважив на пункт 117 Дисциплінарного статуту ЗСУ, який зобов'язує вирішувати порушені питання або письмово відмовляти бійцям.

Оскільки наказ №157 ніхто не скасовував, на момент подачі рапорту позивач уже не був діючим підлеглим цього командира. Керуючись статтями 9 та 77 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) щодо обов'язку доказування, суд визнав правомірність дій відповідачів та повністю відмовив у задоволенні позову.

Сплачений судовий збір військовому не повернуть. Відповідно до статей 255 та 295 КАСУ, на оскарження цього рішення в апеляційному порядку виділено 30 днів.

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