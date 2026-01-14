Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Диплом не защита от призыва — правила для студентов 25+ изменят

Диплом не защита от призыва — правила для студентов 25+ изменят

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 01:30
Мобилизация студентов 25+ — отсрочку планируют отменить
Студенты на лекции. Иллюстративное фото: pexels.com

В Украине планируют радикально ограничить право на отсрочку для военнообязанных, которые неожиданно решили стать студентами. Мужчины в возрасте от 25 лет больше не смогут избежать мобилизации благодаря поступлению в университеты или колледжи.

О подготовке соответствующих законодательных изменений официально сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак, передает портал LIGA.

Реклама
Читайте также:

Кого коснутся ограничения и почему власть идет на этот шаг

Парламент готовит ко второму чтению законопроект № 13634. Также депутаты рассматривают его альтернативную версию. Главная цель — убрать формальные основания для уклонения от службы. Это вопрос выживания страны.

Новые правила затронут широкий круг лиц. Речь идет о поступающих в учреждения высшего и профессионального образования. Под удар попадают магистранты и аспиранты. Даже академический отпуск больше не даст гарантий.

Сергей Бабак привел красноречивый пример с аспирантами. До большой войны на этот уровень образования ежегодно претендовали лишь 500 мужчин. В 2024 году цифра взлетела до 90 тысяч — это показатель, что большинство искало только легальный способ получить отсрочку.

Государство уже начало действовать. Вступительные испытания значительно усложнили и желающих сразу стало меньше.

Депутаты отмечают: право на образование остается и каждый может учиться. Однако обучение не должно быть щитом от фронта, ведь армии нужны люди. Чиновники уверены, что эти меры укрепят обороноспособность.

Ранее сообщалось, что юрист Тарас Боровский сомневается в принятии ВР такого закона. Все из-за отношения общества к этому вопросу.

Добавим, мы сообщали о том, кто из студентов потеряет отсрочку после изменений в законодательстве.

Верховная Рада образование студенты мобилизация отсрочка военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации