Мобилизация студентов 25+ — отсрочку планируют отменить

Студенты на лекции. Иллюстративное фото: pexels.com

В Украине планируют радикально ограничить право на отсрочку для военнообязанных, которые неожиданно решили стать студентами. Мужчины в возрасте от 25 лет больше не смогут избежать мобилизации благодаря поступлению в университеты или колледжи.

О подготовке соответствующих законодательных изменений официально сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак, передает портал LIGA.

Реклама

Читайте также:

Кого коснутся ограничения и почему власть идет на этот шаг

Парламент готовит ко второму чтению законопроект № 13634. Также депутаты рассматривают его альтернативную версию. Главная цель — убрать формальные основания для уклонения от службы. Это вопрос выживания страны.

Новые правила затронут широкий круг лиц. Речь идет о поступающих в учреждения высшего и профессионального образования. Под удар попадают магистранты и аспиранты. Даже академический отпуск больше не даст гарантий.

Сергей Бабак привел красноречивый пример с аспирантами. До большой войны на этот уровень образования ежегодно претендовали лишь 500 мужчин. В 2024 году цифра взлетела до 90 тысяч — это показатель, что большинство искало только легальный способ получить отсрочку.

Государство уже начало действовать. Вступительные испытания значительно усложнили и желающих сразу стало меньше.

Депутаты отмечают: право на образование остается и каждый может учиться. Однако обучение не должно быть щитом от фронта, ведь армии нужны люди. Чиновники уверены, что эти меры укрепят обороноспособность.

Ранее сообщалось, что юрист Тарас Боровский сомневается в принятии ВР такого закона. Все из-за отношения общества к этому вопросу.

Добавим, мы сообщали о том, кто из студентов потеряет отсрочку после изменений в законодательстве.