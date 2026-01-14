Мобілізація студентів 25+ — відстрочку планують скасувати

Студенти на лекції. Ілюстративне фото: pexels.com

В Україні планують радикально обмежити право на відстрочку для військовозобов’язаних, які несподівано вирішили стати студентами. Чоловіки віком від 25 років більше не зможуть уникнути мобілізації завдяки вступу до університетів чи коледжів.

Про підготовку відповідних законодавчих змін офіційно повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак, передає портал LIGA.

Кого торкнуться обмеження та чому влада йде на цей крок

Парламент готує до другого читання законопроєкт № 13634. Також депутати розглядають його альтернативну версію. Головна мета — прибрати формальні підстави для ухилення від служби. Це питання виживання країни.

Нові правила зачеплять широке коло осіб. Йдеться про вступників до закладів вищої та професійної освіти. Під удар потрапляють магістранти та аспіранти. Навіть академічна відпустка більше не дасть гарантій.

Сергій Бабак навів промовистий приклад з аспірантами. До великої війни на цей рівень освіти щороку претендували лише 500 чоловіків. У 2024 році цифра злетіла до 90 тисяч — це показник, що більшість шукала лише легальний спосіб отримати відстрочку.

Держава вже почала діяти. Вступні випробування значно ускладнили і охочих відразу поменшало.

Депутати наголошують: право на освіту залишається і кожен може вчитися. Проте навчання не має бути щитом від фронту, адже армії потрібні люди. Посадовці впевнені, що ці заходи зміцнять обороноздатність.

