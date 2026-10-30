Военнослужащая ВСУ. Фото: Хартия

Министерство обороны Украины опубликовало подробное разъяснение относительно механизмов защиты прав военнослужащих, столкнувшихся с притеснениями или домогательствами на службе. Ведомство подчеркивает, что уважение к человеческому достоинству является базовым условием в военном коллективе, поэтому любые проявления насилия по признаку пола строго запрещены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.

Реклама

Что такое дискриминация и домогательства в армии

Согласно определению, гендерная дискриминация — это необоснованное ограничение свобод и прав человека по признаку пола.

К сожалению, во время прохождения военной службы такие притеснения чаще всего проявляются в следующих формах:

искусственное блокирование доступа к учебным программам, карьерному росту или конкретным должностям исключительно по признаку пола;

предвзятая оценка профессиональных навыков военнослужащего на основе стереотипов;

безосновательное, несправедливое и неравное распределение служебных обязанностей в подразделении;

унижение, оскорбление или оскорбительные высказывания;

сознательное игнорирование базовых потребностей военнослужащего (отсутствие санитарного обеспечения или надлежащих условий проживания).

Отдельной проблемой являются сексуальные домогательства. Они могут принимать различные формы: от нежелательных прикосновений и нарушения личного пространства до навязчивого поведения, намеков сексуального характера или неуместных шуток.

Читайте также:

Кто такие гендерные советники и чем они занимаются в ВСУ

Для оперативного реагирования на подобные случаи в системе Вооруженных Сил и Минобороны работают 790 специалистов по гендерным вопросам. Из них лишь пятеро являются штатными сотрудниками, тогда как 785 выполняют эти функции внештатно, параллельно с основными служебными обязанностями.

Каждая воинская часть обязана довести до личного состава информацию о своём гендерном советнике и порядке обращения к нему. Если у военнослужащего нет этих контактов, он может узнать их через горячую линию своей части или спросить у непосредственного командира.

Военные имеют право обращаться к советникам в письменной форме или лично. Консультации могут быть полностью конфиденциальными. Однако, если ситуация требует официального расследования, советник должен предупредить заявителя о том, какая именно информация будет передана уполномоченным органам и как будет обеспечиваться ее безопасность.

Куда обращаться с жалобой на нарушение прав в армии

Фиксация правонарушения позволяет провести проверку и защитить пострадавшего.

В зависимости от ситуации и статуса правонарушителя, пострадавший может выбрать различные способы защиты:

написать заявление непосредственному командиру или старшему начальнику;

обратиться за помощью к гендерному советнику своей части;

если нарушителем является сам командир — обратиться к старшему начальнику или советнику более высокого уровня.

Также военнослужащие могут напрямую связываться с Главным управлением по защите прав военнослужащих Минобороны.

Сделать это можно через:

горячую линию по номеру 1512;

электронную почту mpd@mod.gov.ua;

официальное письмо по адресу: 03168, г. Киев, проспект Воздушных Сил, 6.

Стоит помнить, что командиры несут личную ответственность за предотвращение гендерных правонарушений. Если же действия обидчика содержат признаки уголовного преступления, особенно в отношении половой неприкосновенности, потерпевшему следует немедленно подать заявление в правоохранительные органы. В таких серьезных случаях обычная консультация с гендерным советником не может заменить полноценного уголовного расследования.

Новини.LIVE также сообщали, что мобилизованные, которые только проходят базовую подготовку на полигонах, уже имеют статус действующих военнослужащих со званием "рекрут". Поэтому побег из учебного центра считается самовольным оставлением части и влечет за собой реальную уголовную ответственность.

Истечение срока действия контракта остается прямой и законной причиной для увольнения из рядов ВСУ, независимо от того, когда он был подписан: в 2022 или 2023 годах. Попытки командования частей утверждать, что это правило действует исключительно для новых договоров, заключенных после мая 2024 года, не имеют под собой правовых оснований и прямо противоречат закону.