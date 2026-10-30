Військовослужбовиця ЗСУ. Фото: Хартія

Міністерство оборони України оприлюднило детальне роз'яснення щодо механізмів захисту прав військовослужбовців, які зіткнулися з утисками чи домаганнями на службі. Відомство наголошує, що повага до людської гідності є базовою умовою у військовому колективі, тож будь-які прояви насильства за ознакою статі суворо заборонені.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України.

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Що таке дискримінація та домагання в армії

Згідно з визначенням, гендерна дискримінація — це безпідставне обмеження свобод та прав людини через її стать.

На жаль, під час проходження військової служби такі утиски найчастіше проявляються у таких формах:

штучне блокування доступу до навчальних програм, кар'єрного зростання чи конкретних посад виключно через стать;

упереджена оцінка професійних навичок бійця на основі стереотипів;

безпідставний, несправедливий та нерівний розподіл службових обов'язків у підрозділі;

знецінення, приниження чи образливі висловлювання;

свідоме ігнорування базових потреб військового (відсутність санітарного забезпечення чи належних умов для проживання).

Окремою проблемою є сексуальні домагання. Вони можуть набувати різних форм: від небажаних дотиків та порушення особистих меж до нав'язливої поведінки, натяків сексуального характеру чи недоречних жартів.

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Хто такі гендерні радники та що вони роблять у ЗСУ

Для оперативного реагування на подібні випадки в системі Збройних Сил та Міноборони працюють 790 спеціалістів із гендерних питань. З них лише п'ятеро є штатними працівниками, тоді як 785 виконують ці функції позаштатно, паралельно з основними службовими обов'язками.

Кожна військова частина зобов'язана довести до особового складу інформацію про свого гендерного радника та алгоритм звернення до нього. Якщо боєць не має цих контактів, він може дізнатися їх через гарячу лінію своєї частини або запитати в безпосереднього командира.

Військові мають право звертатися до радників письмово чи особисто. Консультації можуть бути повністю конфіденційними. Проте, якщо ситуація вимагає офіційного розслідування, радник має попередити заявника про те, яка саме інформація буде передана уповноваженим органам і як забезпечуватиметься її безпека.

Куди скаржитися на порушення прав в армії

Фіксація правопорушення дозволяє провести перевірку та захистити постраждалого.

Залежно від ситуації та статусу кривдника, потерпілий може обрати різні шляхи для захисту:

написати заяву безпосередньому командиру або старшому начальнику;

звернутися за допомогою до гендерного радника своєї частини;

якщо порушником є сам командир — звернутися до старшого начальника або радника вищого рівня.

Також військовослужбовці можуть напряму комунікувати з Головним управлінням захисту прав військовослужбовців Міноборони.

Зробити це можна через:

гарячу лінію за номером 1512;

електронну скриньку mpd@mod.gov.ua;

офіційного листа на адресу: 03168, місто Київ, проспект Повітряних Сил, 6.

Варто пам'ятати, що командири несуть персональну відповідальність за запобігання гендерним правопорушенням. Якщо ж дії кривдника містять ознаки кримінального злочину, особливо щодо статевої недоторканості, потерпілому слід негайно писати заяву до правоохоронних органів. У таких серйозних випадках звичайна консультація з гендерним радником не може замінити повноцінного кримінального розслідування.

Новини.LIVE інформували також, що мобілізовані, які тільки проходять базову підготовку на полігонах, уже мають статус діючих військових зі званням "рекрут". Тому втеча з навчального центру вважається самовільним залишенням частини і тягне за собою реальну кримінальну відповідальність.

Завершення терміну дії контракту залишається прямою та законною причиною для звільнення з лав ЗСУ, незалежно від того, коли його підписали: у 2022 чи 2023 роках. Спроби командування частин стверджувати, що це правило працює виключно для нових угод після травня 2024 року, не мають під собою правових підстав і прямо суперечать закону.