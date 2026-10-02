Дистанционная ВЛК для военнослужащих за рубежом: как пройти экспертизу

Оформление документов. Фото: АрмияInform

Бойцам, проходящим лечение в зарубежных клиниках, больше не нужно возвращаться в Украину для прохождения ВЛК. Благодаря новому правительственному эксперименту комиссия может принять решение о годности к службе на основании электронных или бумажных медицинских документов, направленных в воинскую часть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2025 г. № 1125

Реклама

Законодательная основа и основания для работы комиссии

По состоянию на осень 2026 года право на дистанционную оценку состояния здоровья возникает исключительно при наличии конкретного заболевания или состояния, указанных в специальном приложении к постановлению. В основном речь идет о тяжелых состояниях и прямых последствиях ранений, полученных на фронте.

Требования к иностранным медицинским документам

Чтобы инициировать процесс экспертизы, военнослужащему или его официальному законному представителю, например опекуну или попечителю, необходимо передать командованию копии медицинских документов из иностранной клиники.

Сделать это можно самостоятельно или по прямому запросу командира воинской части, в распоряжении которой находится солдат. Разрешается отправлять как электронные, так и бумажные варианты выписок из медицинских карт, результатов дополнительных исследований или консультативных заключений местных профильных специалистов.

Читайте также:

Главное требование заключается в том, что каждый такой документ должен содержать четкий диагноз, закодированный в соответствии со стандартами Международной классификации болезней десятого (МКБ-10) или одиннадцатого (МКБ-11) пересмотра. Кроме того, все иностранные справки обязательно переводятся на украинский язык и официально заверенные в соответствии с действующим законодательством.

Вмешательство министерств и сроки принятия решений

Процедура дистанционной экспертизы начинается после того, как воинская часть выдает соответствующее направление в ВЛК. С момента поступления полного пакета документов у комиссии есть ровно десять дней на рассмотрение дела.

Однако бывают ситуации, когда лечение затягивается на длительное время, а документы так и не поступают. Если в течение последнего месяца 12-месячного срока пребывания за рубежом документов нет, в процесс вмешивается государство.

Министерство обороны Украины через дипломатические учреждения и Министерство иностранных дел направляет запрос о статусе пациента в иностранном медицинском учреждении и информирует о срочной необходимости предоставить выписки.

После того как ВЛК выносит официальное постановление о годности или негодности бойца к службе, командир части имеет пять рабочих дней, чтобы сообщить ему об этом результате. Такой же пятидневный срок действует и для уведомления об оставлении дела без рассмотрения, если выяснится, что диагноз защитника не предусмотрен правительственным перечнем.

Новини.LIVE также сообщали о том, что бойцам, чье здоровье ухудшилось во время отпуска, не обязательно ехать в часть по направлению на ВЛК. Командование может удаленно отправить необходимые электронные документы непосредственно в местную больницу, опираясь на предоставленные медицинские справки.

В случаях, когда из-за халатности ВЛК на фронт отправляют человека с больным сердцем и он гибнет, семья имеет право добиться компенсации и наказания врачей. Юристы советуют не торопиться с гражданскими исками, а сначала инициировать уголовное производство по факту незаконного заключения комиссии.