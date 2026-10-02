Дистанційна ВЛК для військових за кордоном: як пройти експертизу

Оформлення документів. Фото: АрміяInform

Бійцям, що лікуються в іноземних клініках, більше не потрібно повертатися в Україну для проходження ВЛК. Завдяки новому урядовому експерименту, комісія може винести рішення про придатність до служби на основі електронних або паперових медичних документів, надісланих до військової частини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідну постанову Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2025 р. № 1125

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Законодавче підґрунтя та підстави для комісії

Станом на осінь 2026 року право на дистанційне оцінювання стану здоров'я виникає виключно за наявності конкретного захворювання або стану, що прописані у спеціальному додатку до постанови. Здебільшого йдеться про тяжкі стани та прямі наслідки отриманих на фронті поранень.

Вимоги до іноземних медичних документів

Щоб запустити процес експертизи, військовослужбовцю або його офіційному законному представнику, наприклад опікуну чи піклувальнику, необхідно передати командуванню копії медичних паперів з іноземної клініки.

Зробити це можна самостійно або ж на прямий запит командира військової частини, у розпорядженні якого перебуває солдат. Відправляти дозволяється як електронні, так і паперові варіанти виписок із медичних карт, результатів додаткових досліджень чи консультативних висновків тамтешніх профільних фахівців.

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Головна вимога полягає в тому, що кожен такий документ має містити чіткий діагноз, закодований за стандартами Міжнародної класифікації хвороб десятого (МКХ-10) або одинадцятого (МКХ-11) перегляду. Окрім цього, всі іноземні довідки обов'язково перекладаються українською мовою та офіційно засвідчуються відповідно до чинного законодавства.

Втручання міністерств та терміни ухвалення рішень

Процедура дистанційної експертизи починається після того, як військова частина видає відповідне направлення на ВЛК. З моменту надходження повного пакета документів комісія має рівно десять днів на розгляд справи.

Однак трапляються ситуації, коли лікування затягується на тривалий час, а папери так і не надходять. Якщо протягом останнього місяця 12-місячного терміну перебування за кордоном документів немає, до процесу долучається держава.

Міністерство оборони України через дипломатичні установи та Міністерство закордонних справ надсилає запит щодо статусу пацієнта в іноземному закладі та інформує про нагальну потребу надати виписки.

Після того, як ВЛК виносить офіційну постанову про придатність чи непридатність бійця до служби, командир частини має п'ять робочих днів, аби повідомити йому цей результат. Такий самий п'ятиденний дедлайн діє і для сповіщення про залишення справи без розгляду, якщо з'ясується, що діагноз захисника не передбачений урядовим переліком.

Новини.LIVE також повідомляли про те, що бійцям, чиє здоров'я погіршилося під час відпустки, не обов'язково їхати в частину за направленням на ВЛК. Командування може дистанційно надіслати необхідні електронні документи безпосередньо до місцевої лікарні, спираючись на надані медичні довідки.

У випадках, коли через халатність ВЛК на фронт відправляють людину з хворим серцем і вона гине, родина має право домогтися компенсації та покарання лікарів. Юристи радять не квапитися з цивільними позовами, а спершу ініціювати кримінальне провадження за фактом незаконного висновку комісії.