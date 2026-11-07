Студент военной кафедры. Фото: ЗУНУ

Право на освобождение от призыва сохраняется за студентами дневной и дуальной форм обучения, даже если занятия проходят в онлайн-режиме. А вот риски лишиться отсрочки значительно возрастают при сбоях в работе реестра ЕДЕБО, который может ошибочно указать на нарушение последовательности обучения из-за старых приказов об отчислении.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Могут ли лишить отсрочки студента за дистанционное обучение

Студенты беспокоятся, влияет ли временный переход университета на дистанционный режим на их статус военнообязанного.

В территориальных центрах комплектования обращают внимание исключительно на официальную форму обучения, указанную в документах.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлению Кабмина № 560, гарантию отсрочки дает только дневное или дуальное обучение.

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Если же человек учится на вечернем отделении или выбрал заочный формат, он подлежит мобилизации на общих основаниях. Соответственно, проведение лекций в онлайн-режиме никоим образом не отменяет статус дневного отделения, поэтому для ТЦК и СП такие дистанционные занятия не являются проблемой.

Почему важно следить за правильностью данных в ЕДЕБО

Главным документом для подтверждения легального статуса учащегося остается специальная справка. Она формируется на основе данных из государственной электронной базы ЕДЕБО. Этот реестр запрограммирован на автоматическое определение того, соблюдает ли призывник правило образовательной последовательности. Когда система выдает результат "Да, не нарушает", военкомат без препятствий оформляет освобождение от призыва.

Зато вердикт "Нет, нарушает" становится прямым основанием для отказа. Чаще всего такой отрицательный статус возникает из-за того, что у человека уже есть старый диплом аналогичного образовательного уровня.

В то же время государственная система не застрахована от технических ошибок. Иногда база данных ошибочно генерирует отрицательную отметку из-за дублирования записей или некорректно проведенной процедуры отчисления в прошлые годы. В подобных ситуациях отметка в справке не является окончательным приговором для призывника.

Чтобы не попасть под мобилизацию из-за системного сбоя, студенту придется самостоятельно отстаивать свои права. Для доказательства своей правоты необходимо предоставить сотрудникам военкомата бумажные документы об образовании и извлечь архивные приказы университета, чтобы скорректировать и сопоставить их с некорректными электронными данными.

Новини.LIVE ранее сообщали, что военные могут получать университетский диплом прямо во время службы. Государство официально разрешает это как мобилизованным, так и контрактникам и офицерам. Но занятия, зачеты и сессии не должны пересекаться с боевой работой или служебными заданиями.

Также в Закарпатье мобилизовали студента дневной формы обучения после того, как во время проверки документов он не смог ответить военкомам, какую именно специальность осваивает. Местный суд рассмотрел эту историю и поставил точку в отношении действий сотрудников ТЦК.