Студент військової кафедри. Фото: ЗУНУ

Право на звільнення від призову зберігається за студентами денної та дуальної форм, навіть якщо пари проходять в онлайні. А от ризики втратити відстрочку значно зростають при збоях реєстру ЄДЕБО, який може хибно вказати на порушення освітньої послідовності через старі накази про відрахування.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Чи можуть позбавити відстрочки студента за дистанційне навчання

Студенти хвилюються, чи впливає тимчасовий перехід університету на дистанційний режим на їхній статус військовозобов'язаного.

У територіальних центрах комплектування звертають увагу виключно на офіційну форму навчання, яка зазначена в документах.

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабміну №560, гарантію відстрочки дає лише денне або дуальне навчання.

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Якщо ж людина навчається на вечірньому відділенні або обрала заочний формат, вона підлягає мобілізації на загальних підставах. Відповідно, проведення лекцій в онлайн-режимі жодним чином не скасовує статусу денного відділення, тому для ТЦК та СП такі дистанційні заняття не є проблемою.

Чому важливо стежити за коректними даними в ЄДЕБО

Головним документом для підтвердження легального статусу здобувача освіти залишається спеціальна довідка. Вона формується на основі даних із державної електронної бази ЄДЕБО. Цей реєстр запрограмований на автоматичне визначення того, чи дотримується призовник правила освітньої послідовності. Коли система видає результат "Так, не порушує", військкомат безперешкодно оформлює звільнення від призову.

Натомість вердикт "Ні, порушує" стає прямою підставою для відмови. Найчастіше такий негативний статус виникає через те, що людина вже має старий диплом аналогічного освітнього рівня.

Водночас державна система не застрахована від технічних помилок. Іноді база генерує негативну позначку хибно через дублювання записів або некоректно проведену процедуру відрахування в минулі роки. У подібних ситуаціях позначка в довідці не є остаточним вироком для призовника.

Щоби не потрапити під мобілізацію через системний збій, студенту доведеться самостійно захищати свої права. Для доведення правоти необхідно надати співробітникам військкомату паперові документи про освіту та підняти архівні накази університету, щоб скоригувати і порівняти їх із некоректними електронними даними.

Новини.LIVE раніше інформували, що військові можуть здобувати університетський диплом прямо під час служби. Держава офіційно дозволяє це як мобілізованим, так і контрактникам та офіцерам. Але пари, заліки та сесії не повинні перетинатися з бойовою роботою чи службовими завданнями.

Також на Закарпатті мобілізували студента денної форми після того, як під час перевірки документів він не зумів відповісти військкомам, яку саме спеціальність опановує. Місцевий суд розглянув цю історію та поставив крапку щодо дій працівників ТЦК.