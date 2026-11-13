Военнослужащие тестируют багги. Фото иллюстративное: Назарий Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Агентство оборонных закупок "Государственный оператор тыла" (ГОТ) впервые заключило договор на поставку более двух тысяч багги для военнослужащих Сил обороны. Чтобы обеспечить конкуренцию между поставщиками, закупку разделили на 11 лотов. Таким образом удалось сэкономить полтора миллиона гривен. Почти весь транспорт должен поступить в войско до декабря текущего года.

О преимуществах автомобилей-багги 11 ноября рассказал Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Для чего используют багги на фронте

Автомобили багги нужны военным для эвакуации раненых с позиций, доставки боеприпасов, топлива и провианта, переброски небольших групп пехоты и операторов БпЛА. Машины, которые военные получат в ближайшее время, оснащены шинами повышенной проходимости и полным приводом 4×4. Управляя таким транспортом, можно переключать режимы.

Защитники Украины используют десятки моделей багги, в частности отечественные разработки "Варан", VOLS, "Хищник" и Dracarys.

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Преимущества и недостатки

Багги могут развивать скорость до 140 км/ч даже по бездорожью — дронам на оптоволокне трудно их преследовать. Такие машины быстро меняют направление движения, эффективно преодолевают бездорожье, лесополосы, плотную застройку. Благодаря небольшим габаритам и низкому тепловому следу багги малозаметны и меньше давят на грунт.

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Также среди преимуществ:

доступная стоимость — традиционные военные автомобили стоят в разы дороже;

— традиционные военные автомобили стоят в разы дороже; простое обслуживание — отремонтировать багги можно даже без специализированного оборудования;

— отремонтировать багги можно даже без специализированного оборудования; простота управления — водителям не нужно проходить длительную подготовку;

— водителям не нужно проходить длительную подготовку; универсальность — на фронте такие машины можно использовать для разведки, логистики, эвакуации, патрулирования и других задач.

Недостатки тоже есть. В частности, это незащищенность экипажа от средств поражения и небольшая грузоподъемность.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юристов правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" сообщал, что в Украине обновили процедуру перевода бойцов в другие подразделения. Чтобы сменить место службы, военнослужащий должен пройти процедуру с обходным листом, сдать оружие и бронежилет. Кроме того, ему понадобятся четыре аттестата и приказ об исключении из списков части.

Также Новини.LIVE писал о видах отпусков для военных. Ежегодный отпуск длится 30 дней. Помимо него, можно получить дополнительный отдых, в частности, если нужно лечиться или сдавать экзамены в вузе.