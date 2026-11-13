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Для фронту закупили автівки багі: які в них переваги та недоліки

Ua ru
13 листопада 2026 06:30
Які переваги та недоліки автомобілів багі на фронті Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв
Військовослужбовці тестують багі. Фото ілюстративне: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Агенція оборонних закупівель "Державний оператор тилу" (ДОТ) уперше уклала договір на постачання понад двох тисяч багі для військовослужбовців Сил оборони. Щоб між постачальника була конкуренція, закупівлю розділили на 11 лотів. У такий спосіб вдалося зекономити півтора мільйона гривень. Майже весь транспорт має надійти до війська до грудня поточного року.

Про переваги автомобілів багі 11 листопада розповів Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Для чого застосовують автівки багі на фронті

Автомобілі багі потрібні військовим, щоб евакуювати поранених із позицій, доставляти боєприпаси, пальне та провізії, перекидати невеликі групи піхоти та операторів БпЛА. Машини, які військові отримають найближчим часом, мають шини підвищеної прохідності та повний привід 4×4. Керуючи таким транспортом, можна перемикати режими.

Захисники України використовують десятки моделей багі, зокрема вітчизняні розробки "Варан", VOLS, "Хижак" і Dracarys.

Переваги та недоліки

Багі можуть їхати зі швидкістю до 140 км/год навіть на бездоріжжі — дронам на оптоволокні важко їх переслідувати. Такі автівки швидко змінюють напрямок руху, ефективно долають бездоріжжя, лісосмуги, щільну забудову. Завдяки невеликим габаритам і низькому тепловому сліду багі малопомітні та менше тиснуть на ґрунт.

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Також серед переваг:

  • доступна вартість — традиційні військові автомобілі коштують у рази дорожче;
  • просте обслуговування — відремонтувати багі можна навіть без спеціалізованого обладання;
  • легкість керування — водіям не треба проходити тривалу підготовку;
  • універсальність — на фронті такі машини можна застосовувати для розвідки, логістики, евакуації, патрулювання та інших завдань.

Недоліки теж є. Зокрема, це незахищеність екіпажу від засобів ураження та невелика вантажопідйомність.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юристів правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" повідомляв, що в Україні оновили процедуру переведення бійців до інших підрозділів. Щоб змінити місце служби, військовий має пройти процедуру з обхідним листом, здати зброю та бронежилет. Крім того, йому знадобляться чотири атестати та наказ про виключення зі списків частини.

Також Новини.LIVE писав про види відпусток для військових. Щорічна відпустка триває 30 днів. Крім неї, можна отримати додатковий відпочинок, зокрема, якщо потрібно лікуватися або складати іспити у виші.

транспорт авто автомобіль військовослужбовці фронт
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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