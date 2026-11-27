Обучение военнослужащих. Фото: 22-я ОМБр

В Украине изменили условия получения военного образования, чтобы сделать подготовку специалистов более гибкой, сократить административные процедуры и учесть потребности сил обороны в особый период. Соответствующий приказ Министерства обороны от 20 октября 2026 года № 375 вступает в силу со дня официального опубликования.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Поступление без ВЛК и для кого действует упрощение

Одно из главных нововведений заключается в том, что на время военного положения военнослужащих освободили от прохождения военно-медицинских или летательно-медицинских комиссий при поступлении на обучение.

"Военнослужащие, получившие ранения, перенесшие ампутации или имеющие хронические заболевания, не должны лишаться возможности профессионально развиваться в армии. Они имеют право получать военное образование, проходить профессиональные курсы и претендовать на высшие должности. Поэтому на период действия военного положения мы отменяем обязательный медицинский осмотр при поступлении на обучение для данной категории лиц. Это позволит военнослужащим развивать свои компетенции, строить военную карьеру и продолжать служить, используя свой опыт и знания на благо войска", — пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан.

Новая норма распространяется на рядовой, сержантский и старшинский состав, а также на офицеров, поступающих в магистратуру или на курсы профессионального военного образования. В ведомстве уточняют, что речь идет исключительно о самом поступлении во время военного положения, и это не отменяет общих требований относительно годности к военной службе. Для гражданской молодежи медицинский осмотр при поступлении остается обязательным.

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Новые возрастные ограничения для военного образования в особый период

На время особого периода существенно повысили предельный возраст для кандидатов на различные уровни военного образования:

Базовый (L-1A) и профессиональный (L-1B) курсы: до 45 лет (вместо привычных 32 лет) для гражданских лиц с дипломом не ниже бакалавра, а также для рядовых, сержантов и старшин с соответствующим образованием, готовящихся к офицерским должностям.

курсы: до 45 лет (вместо привычных 32 лет) для гражданских лиц с дипломом не ниже бакалавра, а также для рядовых, сержантов и старшин с соответствующим образованием, готовящихся к офицерским должностям. Курсы для офицеров : L-1C — до 45 лет, L-2 и L-3 — до 50 лет, L-4 — до 55 лет.

: L-1C — до 45 лет, L-2 и L-3 — до 50 лет, L-4 — до 55 лет. Магистерские программы: специальности К5 "Военное управление" и К6 "Обеспечение войск (сил)" — до 50 лет, специальность К3 "Национальная безопасность" — до 55 лет.

Обновленные офицерские курсы и более жесткие требования к L-4

В период чрезвычайного положения офицеров разделили по конкретным штатно-должностным категориям. На тактическом уровне будут действовать два направления: штабной курс батальонного уровня L-2A (для должностей категории "майор") и командно-штабной курс бригадного уровня L-2B (категория "подполковник").

На оперативном уровне ввели курс офицеров штабов армейских корпусов L-3A (категория "подполковник" в органах военного управления) и штабной курс офицеров объединенных штабов L-3B (категории «подполковник» и «полковник»).

В мирное время офицеры сил обороны будут проходить единый курс L-3 в Национальном университете обороны Украины, а офицеры медицинской службы — соответствующую подготовку в Украинской военно-медицинской академии.

В то же время для поступления на курс высшего руководящего состава стратегического уровня L-4 критерии ужесточили.

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

служить на должности с категорией не ниже «полковник» или «капитан 1-го ранга»;

иметь звание не ниже «подполковник» или «капитан 2-го ранга»;

иметь диплом магистра и оперативный уровень военного образования L-3;

быть в возрасте до 50 лет (в особый период — до 55 лет);

иметь рекомендацию на обучение по итогам службы и в соответствии с индивидуальным планом управления карьерой.

А вот курс стратегического управления высшего уровня и государственной политики L-5 расширили. Теперь его будут проходить не только действующие руководители, но и военные, а при необходимости — государственные служащие, которых готовят к будущему назначению на руководящие должности в сфере обороны и безопасности.

Как будет происходить зачисление и сроки подачи списков

Зачисление на курсы профессионального военного образования теперь будет осуществляться приказами руководителей самих военных вузов и военных учебных подразделений гражданских вузов. Офицеров на магистерские программы по госзаказу будут зачислять приказом руководителя службы персонала Минобороны.

Списки кандидатов на курсы L-1A+L-1B необходимо подавать до 15 мая года поступления, но в особый период крайний срок сократили — не позднее чем за пять суток до начала обучения. На курсы L-1C, L-2, L-3 и L-4 списки подают не позднее чем за месяц до начала занятий.

Новини.LIVE сообщали, что с 1 октября 2026 года украинские вузы и колледжи запустили новый обязательный курс — "Основы национального сопротивления". Однако от него полностью освободили студентов, которые успели отслужить срочную службу ещё до большой войны, причём удостоверение участника боевых действий для этого не требуется.

Отсрочку от мобилизации получают только студенты дневного или дуального отделений, получающие образование уровня выше предыдущего. Те, кто учится заочно, подлежат мобилизации на общих основаниях, если у них нет других оснований для отсрочки, таких как проблемы со здоровьем.