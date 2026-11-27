Навчання військовослужбовців. Фото: 22 ОМБр

В Україні змінили умови здобуття військової освіти, щоб зробити підготовку фахівців гнучкішою, скоротити адміністративні процедури та врахувати потреби сил оборони в особливий період. Відповідний наказ Міністерства оборони від 20 жовтня 2026 року № 375 набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Вступ без ВЛК та для кого діє спрощення

Одне з головних нововведень полягає у тому, що на час воєнного стану військовослужбовців звільнили від проходження військово-лікарських або лікарсько-льотних комісій під час вступу на навчання.

"Військовослужбовці, які зазнали поранень, перенесли ампутації або мають хронічні захворювання, не повинні втрачати можливість професійно розвиватися у війську. Вони мають право здобувати військову освіту, проходити фахові курси та претендувати на вищі посади. Тому на період дії воєнного стану ми скасовуємо обов'язковий медичний огляд під час вступу на навчання для даної категорії осіб. Це дозволить військовослужбовцям розвивати свої компетентності, будувати військову кар'єру та продовжувати служити, використовуючи свій досвід і знання на користь війська", — пояснила заступниця Міністра оборони Любов Галан.

Нова норма поширюється на рядовий, сержантський і старшинський склад, а також на офіцерів, які вступають до магістратури або на курси професійної військової освіти. У відомстві уточнюють, що наразі ідеться виключно про сам вступ під час воєнного стану, і це не скасовує загальних вимог щодо придатності до військової служби. Для цивільної молоді медичний огляд при вступі залишається обов'язковим.

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Нові вікові межі для військової освіти в особливий період

На час особливого періоду суттєво підняли граничний вік для кандидатів на різні рівні військової освіти:

Базовий (L-1A) та фаховий (L-1B) курси: до 45 років (замість звичних 32 років) для цивільних із дипломом не нижче бакалавра, а також для рядових, сержантів і старшин із відповідною освітою, які готуються до офіцерських посад.

курси: до 45 років (замість звичних 32 років) для цивільних із дипломом не нижче бакалавра, а також для рядових, сержантів і старшин із відповідною освітою, які готуються до офіцерських посад. Курси для офіцерів : L-1C — до 45 років, L-2 та L-3 — до 50 років, L-4 — до 55 років.

: L-1C — до 45 років, L-2 та L-3 — до 50 років, L-4 — до 55 років. Магістерські програми: спеціальності К5 "Військове управління" та К6 "Забезпечення військ (сил)" — до 50 років, спеціальність К3 "Національна безпека" — до 55 років.

Оновлені офіцерські курси та жорсткіші вимоги до L-4

Під час особливого періоду навчання офіцерів розділили під конкретні штатно-посадові категорії. На тактичному рівні працюватимуть два напрями: штабний курс батальйонного рівня L-2A (для посад із категорією "майор") та командно-штабний курс бригадного рівня L-2B (категорія "підполковник").

На оперативному рівні запровадили курс офіцерів штабів армійських корпусів L-3A (категорія "підполковник" в органах військового управління) і штабний курс офіцерів об'єднаних штабів L-3B (категорії "підполковник" та "полковник").

У мирний час офіцери сил оборони проходитимуть єдиний курс L-3 в Національному університеті оборони України, а офіцери медичної служби — відповідну підготовку в Українській військово-медичній академії.

Водночас для вступу на курс вищого керівного складу стратегічного рівня L-4 критерії посилили.

Кандидат повинен відповідати таким вимогам:

служити на посаді з категорією не нижче "полковник" або "капітан 1 рангу";

мати звання не нижче "підполковник" або "капітан 2 рангу";

мати диплом магістра та оперативний рівень військової освіти L-3;

бути віком до 50 років (в особливий період — до 55 років);

мати рекомендацію на навчання за підсумками служби та згідно з індивідуальним планом управління кар'єрою.

А от курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики L-5 розширили. Тепер його проходитимуть не лише чинні керівники, а й військові та, за потреби, державні службовці, яких готують до майбутнього призначення на керівні посади у сфері оборони й безпеки.

Як буде відбуватися зарахування та дедлайни подання списків

Зараховувати на курси професійної військової освіти тепер будуть наказами керівників самих ВВНЗ та військових навчальних підрозділів цивільних вишів. Офіцерів на магістерські програми за держзамовленням зараховуватимуть наказом керівника служби персоналу Міноборони.

Списки кандидатів на курси L-1A+L-1B потрібно подавати до 15 травня року вступу, але в особливий період дедлайн скоротили — не пізніше ніж за п'ять діб до старту навчання. На курси L-1C, L-2, L-3 та L-4 списки подають щонайменше за місяць до початку занять.

Новини.LIVE повідомляли, що з 1 жовтня 2026 року українські виші та коледжі запустили новий обов'язковий курс — "Основи національного спротиву". Проте від нього повністю звільнили студентів, які встигли відслужити строкову службу ще до великої війни, причому посвідчення учасника бойових дій для цього не вимагають.

Відстрочку від мобілізації отримують лише студенти денного чи дуального відділень, які здобувають вищий за попередній рівень освіти. Ті, хто вчиться заочно, підлягають мобілізації на загальних підставах, якщо не мають інших підстав для відстрочки, як-от проблем зі здоров'ям.